Ким Кардашьян «хочет остепениться» и ищет идеального мужчину: главные требования звезды к бойфренду

По словам инсайдера, Ким пересмотрела круг общения и теперь поддерживает связь только с «серьезными людьми». Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» ищет состоятельного мужчину, который будет значительно старше. Звезды спорта отныне ее не интересуют.

«После того как с Оделлом дела пошли наперекосяк, она полностью изменила свой план игры и теперь говорит, что пора встречаться с другим типом мужчин. Подруги помогают ей в охоте. Она общается с более высокопоставленной публикой и очень надеется, что однажды окажется в одной комнате с нужным мужчиной. Она хочет остепениться, а не просто развлекаться, поэтому, по ее мнению, гораздо разумнее подняться по "пищевой цепочке" и выбрать мужчину со статусом миллиардера», - говорит собеседник издания.

Желание связать свою жизнь с миллиардером, кроме прочего, связано еще и с тем, что экс-супруга Канье Уэста и сама весьма богата. Ей нужен кто-то, кто будет выше ее по положению, а не наоборот. Кстати, вдохновляется Ким примером Сальмы Хайек - вот уж кто действительно, по ее мнению, сделал правильный выбор. Напомним, в 2009 году актриса вышла замуж за французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек. Фото: SEBASTIEN NOGIER