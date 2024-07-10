Брэд Питт почти не общается со своими детьми

У Питта шестеро общих детей с бывшей женой Анджелиной Джоли. Трое из них: Захара, Пакс и Мэддокс - приемные и уже совершеннолетние. Также у них есть трое биологических детей: Шайло, которой недавно исполнилось 18 лет, и 15-летние Нокс и Вивьен.

«Он практически не общается со взрослыми детьми. А его общение с младшими детьми в последние месяцы стало более ограниченным из-за графика съемок», - говорит инсайдер.

«Анджелина большую часть времени проводит с детьми, но по их соглашению он навещает младших детей».

Разрыв с детьми Питт переживает тяжело. Новость о заявлении Шайло об отказе от его фамилии стала для него серьезным ударом и «разбила ему сердце». Решение Шайло появилось вскоре после того, как её младшая сестра Вивьен также отказалась от фамилии Питт. Приемные же дети давно не общаются с Питтом. Пакс в соцсетях называл отца «ужасным человеком», который держит в страхе своих детей, и «засранцем мирового класса», а Захара выступала в колледже, представляясь как Захара Марли Джоли.

Как отмечает инсайдер издания In Touch Weekly, Питт якобы опасается того, что могут сделать или рассказать приемные дети об отношениях в их семье. «Это темная туча, которая висит прямо у него над головой. Он может заставить молчать Анджелину с помощью своих адвокатов, но он не сможет сделать этого с детьми. Они хранили полное молчание, но ничто не помешает им это сделать, когда они решат все рассказать, и Брэду придется с этим смириться».

Тем временем Питт и Джоли продолжают выяснять отношения в суде. Вопросы об опеке сошли на нет, когда трое из шести детей выросли, но битва за замок и винодельню Miraval продолжается.