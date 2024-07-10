«Почему ты выглядишь лучше меня, хотя мне всего 32?» Шэрон Стоун снялась топлес в бикини

Подписчиков актрисы больше привлекло не произведение искусства, над которым она работает, а ее фигура на новом фото в бикини. Фото взорвало комментарии: если обычно под публикациями Стоун 300-400 сообщений, то сейчас их уже больше трех тысяч.

Стоун не часто публикует снимки в купальнике, а если и публикует, то на других ракурсах, поэтому люди принялись оценивать внешний вид актрисы в комментариях. Некоторые написали, что звезда практически не изменилась со времён съёмок культового «Основного инстинкта», а другие спросили, когда она планирует «пойти в зал».

«Почему ты выглядишь намного лучше меня, хотя мне всего 32?», «Она счастлива, и это все, что имеет значение», «Зачем постить это в 66 лет? В этом нет ничего сексуального», «Мне нравится, что ты выкладываешь свои настоящие фотографии без всякого фотошопа и прочего», «Изюм, все такой же вкусный», - пишут подписчики актрисы.