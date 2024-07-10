Дженнифер Лопес хочет отсудить половину имущества Бена Аффлека

Сообщается, что во время брака певица брала на себя практически все расходы. Теперь она хочет получить максимум от развода с актером.

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес решительно нацелена отсудить половину имущества 51-летнего оскароносного актера Бена Аффлека. Об этом пишет Radar.

Несмотря на то, что у Джей Ло денег более чем вдвое больше, она хочет получить часть средств мужа. Как известно, на счету Бена $150 миллионов, тогда как у артистки - $400 миллионов. Дженнифер не отказывается от намерения получить от Бена максимум, ведь в отношениях брала на себя практически все расходы.

«Один из малоизвестных фактов заключается в том, что Дженнифер оплачивала большую часть их супружеских расходов. И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, гостиницы и питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за то имение за $60 миллионов, которое они приобрели», - рассказывает источник, имея в виду недвижимость, которую супруги купили только в 2023 году.

Пара, заключившая брак в 2022 году, последние недели все активнее подогревает слухи о разводе.

«Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные», - говорил инсайдер, добавив, что Джей Ло любит внимание публики, а актер хочет оставаться подальше от шума.