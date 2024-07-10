54-летняя американская певица Дженнифер Лопес решительно нацелена отсудить половину имущества 51-летнего оскароносного актера Бена Аффлека. Об этом пишет Radar.
Дженнифер Лопес хочет отсудить половину имущества Бена Аффлека
Сообщается, что во время брака певица брала на себя практически все расходы. Теперь она хочет получить максимум от развода с актером.
54-летняя американская певица Дженнифер Лопес решительно нацелена отсудить половину имущества 51-летнего оскароносного актера Бена Аффлека. Об этом пишет Radar.
Несмотря на то, что у Джей Ло денег более чем вдвое больше, она хочет получить часть средств мужа. Как известно, на счету Бена $150 миллионов, тогда как у артистки - $400 миллионов. Дженнифер не отказывается от намерения получить от Бена максимум, ведь в отношениях брала на себя практически все расходы.
«Один из малоизвестных фактов заключается в том, что Дженнифер оплачивала большую часть их супружеских расходов. И теперь она чувствует, что он ей должен. Она суммирует счета за частные самолеты, которые она оплачивала сама, гостиницы и питание, одежду, кофе, бензин. Высокая стоимость жизни была оплачена за ее счет. Она также внесла львиную долю за то имение за $60 миллионов, которое они приобрели», - рассказывает источник, имея в виду недвижимость, которую супруги купили только в 2023 году.
Пара, заключившая брак в 2022 году, последние недели все активнее подогревает слухи о разводе.
«Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные», - говорил инсайдер, добавив, что Джей Ло любит внимание публики, а актер хочет оставаться подальше от шума.