ФОТО Джулия Робертс впервые за много лет кардинально сменила имидж

Робертс не из тех актрис, кто часто экспериментирует со внешностью: разве что пару раз рыжий оттенок волос актриса меняла на темный, а в фильме «Несносные леди» предстала перед зрителями в огненном парике. Было это, к слову, восемь лет назад!

Ну и не можем не заметить, что с новым цветом волос сходства между Джулией Робертс и ее племянницей Эммой вдвое больше.

Поклонники, к слову, преображением актрисы довольны не очень. По их мнению, светлые волосы выдают возраст Джулии (в октябре ей исполнится 57 лет). «Каштановые волосы - ее лучший образ», - написала одна из пользовательниц Сети. Большинство других комментаторов с ней согласны.