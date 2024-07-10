СМОТРИТЕ Alyona alyona рассекретила свой вес и показала, как с годами менялась ее фигура

С годами звезде удалось избавиться от 22 лишних килограммов. На видео alyona alyona показала себя в cамом большом и маленьком весе: 132 и 110 килограмм.

Впрочем, сейчас украинская певица весит 127 килограмм. Артистка также показала, как выглядит ее фигура в этом весе.

Пользователи поддержали знаменитость. Фанаты оценили чувство юмора исполнительницы и отметили, что она в любом весе хороша: «Обожаю людей с самоиронией»; «Хорошего человека много не бывает»; «Прекрасна в любом весе».