Одна из представительниц Украины на Евровидении-2024, певица alyona alyona опубликовала в TikTok видео, в котором продемонстрировала свой путь к похудению, пишет ТСН.
СМОТРИТЕ ⟩ Alyona alyona рассекретила свой вес и показала, как с годами менялась ее фигура
С годами звезде удалось избавиться от 22 лишних килограммов. На видео alyona alyona показала себя в cамом большом и маленьком весе: 132 и 110 килограмм.
Впрочем, сейчас украинская певица весит 127 килограмм. Артистка также показала, как выглядит ее фигура в этом весе.
Пользователи поддержали знаменитость. Фанаты оценили чувство юмора исполнительницы и отметили, что она в любом весе хороша: «Обожаю людей с самоиронией»; «Хорошего человека много не бывает»; «Прекрасна в любом весе».