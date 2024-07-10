Бывший частный детектив Пол Баррези, нанятый юридической командой актрисы Эмбер Херд, чтобы собрать компромат на бывшего мужа Джонни Деппа, признал, что был ошеломлен количеством непоколебимой поддержки актера, когда тот столкнулся с обвинениями в насилии, сообщает Daily Mail.
Эмбер Херд искала компромат на Джонни Деппа: что узнал частный детектив
В своей новой книге «Случайный фиксер Джонни Деппа», вышедшей 5 июля, 74-летний детектив вспоминает, как он опросил сто человек перед судебными процессами и обнаружил, что большинство по-прежнему на стороне Джонни Деппа. Они описали актера как «джентльмена из джентльменов» и как человека, в котором «нет ни капли злобы», несмотря на выдвинутые против него обвинения.
По словам многих актеров, Депп «уважает и обожает женщин» - в отличие от утверждений Херд о том, что он применял к ней физическое и психологическое насилие.
По словам частного сыщика Баррези, среди клиентов которого в свое время были Арнольд Шварценеггер, Том Круз и Сильвестр Сталлоне, он приступил к «неустанным поискам правды» о Деппе, хотя результаты не соответствовали ожиданиям адвокатов Херд.
Суд на Джонни Деппом
Баррези был впервые нанят командой Эмбер в июле 2019 года для сбора информации, которая могла бы быть полезна против Деппа, в преддверии судебных процессов по делу о клевете в Великобритании и США.
В конечном итоге Депп проиграл дело о клевете, которое рассматривалось в Высоком суде Лондона в 2020 году против британской газеты, назвавшей его «избивателем жен», и судья постановил, что он заставил Херд опасаться за свою жизнь.
Однако в США второй судебный процесс по делу о клевете против Херд в Вирджинии вынес решение в пользу Деппа, и присяжные присудили взыскать с него в общей сложности 15 миллионов долларов: десять миллионов долларов в качестве компенсации и пять - в качестве штрафных убытков.
Барреси не уточняет, над каким именно делом он работал, сообщая лишь, что ему было поручено «изучить жизнь и историю Джонни Деппа и обнаружить доказательства его предполагаемого физического насилия в отношении женщин». Ему было приказано найти свидетельские показания, видео, фотографии и все остальное, что могло бы подтвердить обвинения Херд против Деппа.
Но как только Баррези начал общаться с коллегами актера, он обнаружил, что картина оказалась более позитивной, чем надеялись адвокаты его бывшей супруги.
Что говорят о Джонни Деппе коллеги
Брэд Фурман, режиссер криминального триллера 2018 года «Город лжи», был среди тех, кто оспаривал некоторые обвинения, выдвигавшиеся против Деппа на протяжении многих лет.
Когда Баррези предположил, что Депп склонен к насилию, модель и актриса Кэрри Отис высмеяла эту идею и назвала ее «смешной», пишет детектив в своей книге. Бывшая детская кинозвезда Оливия Бараш, работавшая в знаменитом голливудском ночном клубе The Viper Room, которым Депп владел в 1990-х годах, разделяет эти настроения, заявляя, что «в теле Джонни нет ни капли злобы». Ричмонд Аркетт, представитель актерского клана Аркеттов, который также работал в Viper Room, назвал Деппа «джентльменом из джентльменов».
Барреси расширил свою сеть и поговорил с другими людьми, которые знали Деппа много лет. Среди них был певец Чак Вайс, который сказал: «В моем присутствии Джонни всегда демонстрировал уважение и обожание женщин». Журналистка Севен Макдональд также отвергла попытки Баррези раскопать компромат на Деппа, заявив, что она никогда не знала, что актер представляет угрозу.
Она сказала: «Не думаю, что смогу вам помочь. Джонни - милый человек. Я никогда не видела, чтобы он был жестоким - на самом деле, как раз наоборот. Джонни Депп - это тот тип людей, которые проползут по водосточной трубе, чтобы спасти тонущего котенка».
Пожалуй, наиболее решительно выступил в защиту Деппа татуировщик Джонатан Шоу, близкий друг актера. Он сказал: «Джонни - сверхконтролируемый и сверхчеловеческий человек. Единственное, в чем я был бы готов помочь этой охотящейся за деньгами Херд, так это помочь зарядить пистолет, которым она могла бы вышибить себе мозги».
В конце расследования детектив изменил свое мнение о Деппе и сказал, что испытывает «глубокое сочувствие к его трудностям и победам». «В ходе этого путешествия я стремился отдать дань уважения нашей общей человечности, пролив свет на человека, стоящего за мифами, и предложив историю, основанную на подлинном понимании и сострадании», - отметил Баррези.