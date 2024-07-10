Эмбер Херд искала компромат на Джонни Деппа: что узнал частный детектив

В своей новой книге «Случайный фиксер Джонни Деппа», вышедшей 5 июля, 74-летний детектив вспоминает, как он опросил сто человек перед судебными процессами и обнаружил, что большинство по-прежнему на стороне Джонни Деппа. Они описали актера как «джентльмена из джентльменов» и как человека, в котором «нет ни капли злобы», несмотря на выдвинутые против него обвинения.

По словам многих актеров, Депп «уважает и обожает женщин» - в отличие от утверждений Херд о том, что он применял к ней физическое и психологическое насилие.

По словам частного сыщика Баррези, среди клиентов которого в свое время были Арнольд Шварценеггер, Том Круз и Сильвестр Сталлоне, он приступил к «неустанным поискам правды» о Деппе, хотя результаты не соответствовали ожиданиям адвокатов Херд.

Суд на Джонни Деппом

Баррези был впервые нанят командой Эмбер в июле 2019 года для сбора информации, которая могла бы быть полезна против Деппа, в преддверии судебных процессов по делу о клевете в Великобритании и США.

В конечном итоге Депп проиграл дело о клевете, которое рассматривалось в Высоком суде Лондона в 2020 году против британской газеты, назвавшей его «избивателем жен», и судья постановил, что он заставил Херд опасаться за свою жизнь.