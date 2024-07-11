Не стоит торопиться там, где дело касается денег. День не подходит для того, чтобы в спешке делать покупки или заключать сделки, подписывать какие-то финансовые документы. В других сферах трудности маловероятны.
ГОРОСКОП НА 10 ИЮЛЯ ⟩ Весам следует проявить настойчивость, а Водолеям надо перестать огорчаться по пустякам
Насыщенный и яркий день. Сегодня многие ведут себя совсем не так, как обычно, удивляют окружающих, а порой и восхищают. Например, люди, которые прежде были очень осторожны, без долгих раздумий идут на риск, а консерваторы с интересом относятся ко всему новому. Вероятны знакомства, которые положат начало долгой дружбе или плодотворному сотрудничеству.
Овен
День интересных возможностей. Он хорошо подходит для того, чтобы взяться за что-то новое, внести в жизнь разнообразие. Вы полны энтузиазма, энергичны и уверены в успехе. Это нравится окружающим, они поддерживают ваши идеи, с удовольствием помогают в реализации задуманного. Но важно не переоценивать свои возможности. Вам многое под силу, но есть дела, за которые сейчас не стоит браться. Нужно кое-чему подучиться, составить план действий, договориться с союзниками. На это уйдет какое-то время, и спешить ни к чему.
Телец
Отличный день для важных разговоров. Вы в два счета переубедите тех, кто прежде скептически относился к вашим идеям, легко договоритесь с людьми, с которыми раньше много спорили. Можно найти не только союзников и помощников, но и настоящих друзей. Трудно остаться равнодушным к вашему обаянию, так что и начало романтических отношений вероятно. Подходит день и для того, чтобы учиться – и неважно, выберете ли вы что-то полезное или просто интересное. Новая информация запоминается мгновенно, для этого даже особенно стараться не приходится.
Близнецы
День подходит для того, чтобы отдыхать, развлекаться и общаться с людьми, которые вам нравятся. Не обязательно планировать что-то особенное; в любом случае вы хорошо проведете время. Вероятны какие-то необычные события, вдохновляющие новости. Полезно будет вернуться к старым делам, в том числе тем, которые вы уже давно пытаетесь довести до конца. На этот раз все получится, а результат окажется даже лучше, чем можно было ожидать. Небольшие покупки будут удачными. Можно выбирать подарки для близких, тут вы не ошибетесь.
Рак
В начале дня может быть трудно настроить себя на деловой лад. Уж очень сильно желание отложить все на потом, а пока отдохнуть и просто приятно провести время. Но прежде чем вы сможете себе это позволить, нужно решить какие-то срочные вопросы. Подумайте, кто мог бы в этом помочь. Вторая половина дня отлично подходит для общения. Неважно, с кем вы сегодня встретитесь и о чем будете говорить. В любом случае удастся быстро найти общий язык, найти решение, которое всем понравится. Легко договориться с теми, с кем вы были в ссоре.
Лев
Будьте настойчивы, и вы во многих делах добьетесь отличных результатов. Не всем нравятся ваши планы. Чаще всего дело в простом недопонимании. Нужно потратить некоторое время на объяснения, чтобы люди, настроенные критически, изменили свое мнение. Отличный день для решения любых вопросов, касающихся дома и быта. Можно покупать мебель и другие полезные вещи, планировать ремонты и выбирать все необходимое, договариваться о переезде. Вечером лучше не переутомляться. Отдохните немного – силы быстро восстановятся, вы почувствуете, что готовы к новым подвигам.
Дева
Первая половина дня будет яркой и интересной. Она отлично подходит для общения со старыми и новыми знакомыми, встреч с теми, кому вы хотите понравиться. Можно обсуждать планы или говорить о пустяках. В любом случае разговор окажется приятным и полезным. Позже наступит спокойный период. Он отлично подходит для каких-то рутинных дел, не слишком увлекательных, но все же необходимых. Такие занятия не раздражают и не нагоняют тоску. Близкие охотно помогают. Вечер – время творчества. Многих Дев в это время посетит вдохновение.
Весы
Вряд ли день обойдется без волнений и переживаний. Но тревожитесь вы, в основном, по пустякам; серьезные проблемы сегодня едва ли возникнут. Стоит быть осторожнее с деньгами. Сейчас не время бросать их на ветер или покупать дорогие вещи, которые вам на самом деле не нужны. Если вы планируете заняться чем-то важным, имейте в виду: сделать первые шаги будет сложнее, чем вы думали. Проявите настойчивость, не сдавайтесь, и вы обязательно добьетесь успеха. Помощь тут не потребуется. Но если ее предложит кто-то из новых знакомых – не отказывайтесь.
Скорпион
Начинайте день с важных дел. Если утром вы не станете тратить время напрасно, то всего за несколько часов справитесь с теми, что могло бы занять не один день. Часто вы предпочитаете не действовать проверенными методами, а импровизировать и искать собственный путь к цели. Отличная тактика: благодаря ей многое дается проще. Позже наступит время, благоприятное для общения, например, дружеских и семейных встреч, романтических свиданий. Вам легко развеселить окружающих, поднять всем настроение, подбодрить тех, кто пал духом.
Стрелец
Подходящий день для того, чтобы менять мир к лучшему. Ставьте перед собой самые высокие цели. Даже если достичь их не удастся, нет сомнений в том, что вы сделаете многое. Часто к вам обращаются за поддержкой те, кто оказался в сложном положении. Вы стараетесь никому не отказывать. Окружающие это ценят. Но важно не только плодотворно трудиться, но и хорошо отдыхать. Помните об этом и делайте небольшие паузы, старайтесь радовать себя. Возможны незапланированные покупки, которые поднимут настроение.
Козерог
Легкий и радостный день. Вы со многим отлично справляетесь, быстро добиваетесь успеха в делах, которые прежде казались сложными. Вы без труда найдете помощников. людям нравятся ваши идеи, да и иметь с вами дело очень приятно. С общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. Возможны неожиданные встречи. Например, со старыми знакомыми, бывшими коллегами, одноклассниками или однокурсниками. От таких людей можно узнать много интересного. Не исключено, что захочется восстановить отношения, и это не потребует усилий.
Водолей
Старайтесь не беспокоиться и не огорчаться по пустякам. Возможно, для этого придется отказаться от каких-то встреч, поскольку общение с пессимистично настроенными людьми, любителям язвительных шуток и критических замечаний сейчас особенно больно ранит. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение. Многих Водолеев вдохновляют небольшие поездки. Полезно сменить обстановку, побывать в новых местах. Радуют и любые занятия, позволяющие дать волю фантазии. Вы быстро добиваетесь успеха там, где требуется творческий подход.
Рыбы
Осторожнее с деньгами. Это не лучший день для спонтанных покупок или сделок, которые не планировались раньше. Не стоит верить тем, кто обещает золотые горы. Сегодня вы многим хитрецам и мошенникам кажетесь легкой добычей; будьте настороже. В остальном день благоприятен. Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше, и вы ее не упустите. Постараются загладить свою вину те, кто чем-то вас обидел. Вы легко восстановите любые старые связи, если захотите этого и проявите инициативу. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы влюбленным Рыбам.