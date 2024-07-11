ГОРОСКОП НА 10 ИЮЛЯ Весам следует проявить настойчивость, а Водолеям надо перестать огорчаться по пустякам

Стрелец

Подходящий день для того, чтобы менять мир к лучшему. Ставьте перед собой самые высокие цели. Даже если достичь их не удастся, нет сомнений в том, что вы сделаете многое. Часто к вам обращаются за поддержкой те, кто оказался в сложном положении. Вы стараетесь никому не отказывать. Окружающие это ценят. Но важно не только плодотворно трудиться, но и хорошо отдыхать. Помните об этом и делайте небольшие паузы, старайтесь радовать себя. Возможны незапланированные покупки, которые поднимут настроение.

Козерог

Легкий и радостный день. Вы со многим отлично справляетесь, быстро добиваетесь успеха в делах, которые прежде казались сложными. Вы без труда найдете помощников. людям нравятся ваши идеи, да и иметь с вами дело очень приятно. С общих дел может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. Возможны неожиданные встречи. Например, со старыми знакомыми, бывшими коллегами, одноклассниками или однокурсниками. От таких людей можно узнать много интересного. Не исключено, что захочется восстановить отношения, и это не потребует усилий.

Водолей

Старайтесь не беспокоиться и не огорчаться по пустякам. Возможно, для этого придется отказаться от каких-то встреч, поскольку общение с пессимистично настроенными людьми, любителям язвительных шуток и критических замечаний сейчас особенно больно ранит. Подумайте, что могло бы поднять вам настроение. Многих Водолеев вдохновляют небольшие поездки. Полезно сменить обстановку, побывать в новых местах. Радуют и любые занятия, позволяющие дать волю фантазии. Вы быстро добиваетесь успеха там, где требуется творческий подход.

Рыбы

Осторожнее с деньгами. Это не лучший день для спонтанных покупок или сделок, которые не планировались раньше. Не стоит верить тем, кто обещает золотые горы. Сегодня вы многим хитрецам и мошенникам кажетесь легкой добычей; будьте настороже. В остальном день благоприятен. Будет возможность исправить ошибки, допущенные раньше, и вы ее не упустите. Постараются загладить свою вину те, кто чем-то вас обидел. Вы легко восстановите любые старые связи, если захотите этого и проявите инициативу. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы влюбленным Рыбам.