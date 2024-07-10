Стало известно, какое предсказание принцессы Дианы о будущем Карла III и королевы Камиллы сбылось

Бывший королевский корреспондент Дженни Бонд рассказала изданию, что одним из предсказаний Дианы о будущем Карла и Камиллы была взаимная преданность друг другу, которая будет крепчать с каждым годом.

«Я думаю, Диана была абсолютно права, когда сказала мне, что Камилла будет "верной" и что любовь Чарльза к Камилле сильнее любого брака, который он когда-либо мог заключить», - поделилась Бонд.

Доказательством того, что предречение действительно сбылось, журналист считает рост популярности Камиллы на фоне борьбы Карла с онкологией. С тех пор как король поделился печальной новостью о своем недуге, Камилла не раз выходила в свет в одиночестве, выполняя таким образом значительную часть обязательств мужа.

Дженни уверена, это и есть та самая преданность, о которой говорила Диана. «Камилла очень хочет, чтобы мужчина, которого она любит, гордился ею, и поэтому вносит свой вклад в их партнерство», - добавила она.

По мнению королевского эксперта, за последние несколько месяцев Камилла взяла на себя невиданный прежде объем работы и заслужила таким образом одобрение общественности.

«Должно быть, это так приятно, заслужить всеобщее одобрение - и даже привязанность - от публики, которая когда-то ополчилась против нее как на "разрушительницу браков" и "другую женщину", которая сделала Диану такой несчастной», - поделилась размышлениями Дженни Бонд.