ВИДЕО «Страна, о которой я никогда не слышал»: Таллинн заполонили тысячи туристов

Большинство прибывших - жители Европы и Америки, однако были и гости из ЮАР. Многие из них оказались в Таллинне впервые. Все они в один голос выражали восторг по поводу архитектуры города, особенно отметив чистоту улиц.

Среди туристов были и те, кто уже что-то знал нашей стране. Например, Лори из США рассказала, что знала, где находится Эстония и что это одна из стран Балтии. «К сожалению, здесь половина населения - русские. Раньше были русскими и, надеюсь, теперь они стали эстонцами», - добавила она.

Саги отметил приятную атмосферу города и удивительную природу. «Гулять здесь, в Таллинне, особенно в Старом городе, здорово. Очень удивляет природа», - сказал он.

Бернард, наслушавшись рассказов своего знакомого из Риги, подтвердил, что Таллинн действительно красивый город. «Здесь очень красивые старые здания, которые хорошо сохранились», - отметил турист из Германии.

Девин и Лори похвалили вкусную еду и отсутствие большого количества рекламы. «Мы пробыли здесь уже час, еда была вкусной. Вам повезло, что историческая часть города не захламлена рекламой», - поделились они своими впечатлениями.