Актрису Троянову причислили к «террористам и экстремистам»

В июне глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении Трояновой из-за ее интервью изданию «Новая газета Европа». В СК заявили, что актриса якобы «публично выражает поддержку призывам к убийству русских, в том числе детей». В том интервью Троянова говорила, что, по ее мнению, россияне «заслуживают» слышать призывы убивать русских из-за войны в Украине.

«Конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо: "Русских надо убивать, даже детей". Или, как украинцы говорят: "Хороший русский - мертвый русский"», - сказала тогда актриса.

21 июня ведомство отчиталось о завершении проверки в отношении Яны Трояновой. По мнению прокуратуры Москвы, против Трояновой следует завести уголовное дело о «возбуждении ненависти или вражды по признаку национальности».

В конце 2023 года министерство юстиции России внесло Яну Троянову в список «иноагентов». До этого актриса в интервью журналисту Юрию Дудю публично поддержала Алексея Навального, осудилароссийское вторжение в Украину и сообщила, что покинула Россию. Вскоре после этого сериал «Ольга» с Трояновой в главной роли был удален из стримингового сервиса ТНТ.