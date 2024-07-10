ФОТО «Позор тебе, мистер Путин!» Джейми Ли Кертис осудила агрессию РФ

Американская актриса Джейми Ли Кертис, которая известна по фильмам «Все всегда и одновременно», «Хэллоуин», «Чумовая пятница» и другими киноработами, осудила агрессию РФ и обратилась к Путину.

После событий 8 июля, когда россияне выпустили более 40 ракет на Украину, актриса не смогла промолчать. Больше всего ее растрогали кадры из детской больницы «Охматдет», некоторые корпуса которой полностью разрушены.

Джейми Ли Кертис опубликовала фото с места происшествия и добавила, что с начала своей карьеры постоянно занимается детскими учреждениями.

«Когда бы и где бы ни была мишенью во время боевых действий детская больница, у меня разбито сердце за семьи пациентов и храбрых врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор тебе, мистер Путин», - написала актриса и добавила несколько фото из киевской больницы.