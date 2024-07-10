«Это была бы отличная игра для вторника - по рюмке за каждый заблокированный Самостом аккаунт!» - шутят в X после того, как главный редактор отдела новостей и спорта ERR Анвар Самост написал, что «все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены».
«Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены»: интервью с Айво Петерсоном вызвало бурю в Сетях
Перевод: Герман Аверьянов
Несколько дней назад rus.err опубликовал интервью на русском языке с лидером партии Koos Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене. Вскоре в соцсети X (бывшем Twitter) обрушилась критика как на ERR, так и на главного редактора отдела новостей и спорта ERR Анвара Самоста.
«Заставляет задуматься, что глава отдела новостей ERR спокойно предоставляет слово предателю, который оправдывает массовые убийства, совершенные Путиным. В то же время глава отдела новостей ERR вешает ярлыки и заставляет замолчать простых эстонцев», - написал один из пользователей Х.
Кто-то также был удивлен: «Я прочитал эту новость и действительно ничего не понял. В результате каких размышлений отдел новостей национальной телерадиокомпании решил, что было бы хорошей идеей опубликовать приятное интервью выходного дня с Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене?»
Позже главный редактор Анвар Самост написал в Х: «Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены».
Это, в свою очередь, вызвало настоящую бурю. «Реакция ERR на критику - настоящий мастер-класс!» - пишут пользователи соцсети.
Многие все же отнеслись к этому заявлению с юмором:
See oleks mõnus teisipäevane joomismäng - iga Samosti bloki peale pits. Sa oled juba blokitud?— Mart Raamat (@mart_raamat) July 9, 2024
«Это была бы отличная игра для вторника - по рюмке за каждый заблокированный Самостом аккаунт!»
Kolm kuud etteteatamist ikka. Päris nii ka need asjad ei käi, et kohe. Me elame õigusriigis siiski.— 2saia1piim (@2saia1piim) July 9, 2024
«Нужно уведомить за три месяца. Нельзя же так сразу. В конце концов, мы все живем в правовом государстве».
ei tea, kas @anvarsamost omab mingit skaalat, mille järgi ta inimese lollidetabelisse lahterdab või teeb ta seda mingisuguse põlvetunnetuse pealt?— Tanel Tammik 🐧 (@keevitaja) July 10, 2024
«Не знаю, имеет ли @anvarsamost какую-то шкалу, по которой он судит уровень глупости людей. Или он делает это на основе какого-то личного чутья?»
Анвар Самост заявил, что вызвавший бурю твит никак не связан с Айво Петерсоном. «Мои посты в Twitter не имеют отношения к ERR, и их чтение не является обязательным для кого-либо», - добавил он.
Тем не менее, возможность высказать свое мнение не упустил и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который написал:
«Nota Bene: руководитель новостной редакции национального общественного вещания, финансируемого эстонскими налогоплательщиками @err_ee, на английском National Public Broadcasting. Реально???»
Nota Bene: eesti maksumaksja poolt ülalpeetud avaliki-õiguslik rahvusringhäälingu @err_ee, inglise keeles National Public Broadcasting uudistetoimetuse juht.— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) July 9, 2024
Kas tõesti??? pic.twitter.com/IQozF0CKTo