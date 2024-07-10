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«Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены»: интервью с Айво Петерсоном вызвало бурю в Сетях

Limon.ee
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Фото: Eero Vabamägi/Kuvatõmmised

«Это была бы отличная игра для вторника - по рюмке за каждый заблокированный Самостом аккаунт!» - шутят в X после того, как главный редактор отдела новостей и спорта ERR Анвар Самост написал, что «все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены».

Перевод: Герман Аверьянов

Несколько дней назад rus.err опубликовал интервью на русском языке с лидером партии Koos Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене. Вскоре в соцсети X (бывшем Twitter) обрушилась критика как на ERR, так и на главного редактора отдела новостей и спорта ERR Анвара Самоста.

«Заставляет задуматься, что глава отдела новостей ERR спокойно предоставляет слово предателю, который оправдывает массовые убийства, совершенные Путиным. В то же время глава отдела новостей ERR вешает ярлыки и заставляет замолчать простых эстонцев», - написал один из пользователей Х.

Кто-то также был удивлен: «Я прочитал эту новость и действительно ничего не понял. В результате каких размышлений отдел новостей национальной телерадиокомпании решил, что было бы хорошей идеей опубликовать приятное интервью выходного дня с Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене?»

Позже главный редактор Анвар Самост написал в Х: «Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены».

Это, в свою очередь, вызвало настоящую бурю. «Реакция ERR на критику - настоящий мастер-класс!» - пишут пользователи соцсети.

Многие все же отнеслись к этому заявлению с юмором:

«Это была бы отличная игра для вторника - по рюмке за каждый заблокированный Самостом аккаунт!»

«Нужно уведомить за три месяца. Нельзя же так сразу. В конце концов, мы все живем в правовом государстве».

«Не знаю, имеет ли @anvarsamost какую-то шкалу, по которой он судит уровень глупости людей. Или он делает это на основе какого-то личного чутья?»

Анвар Самост заявил, что вызвавший бурю твит никак не связан с Айво Петерсоном. «Мои посты в Twitter не имеют отношения к ERR, и их чтение не является обязательным для кого-либо», - добавил он.

Тем не менее, возможность высказать свое мнение не упустил и экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который написал:

«Nota Bene: руководитель новостной редакции национального общественного вещания, финансируемого эстонскими налогоплательщиками @err_ee, на английском National Public Broadcasting. Реально???»

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