«Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены»: интервью с Айво Петерсоном вызвало бурю в Сетях

Перевод: Герман Аверьянов

Несколько дней назад rus.err опубликовал интервью на русском языке с лидером партии Koos Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене. Вскоре в соцсети X (бывшем Twitter) обрушилась критика как на ERR, так и на главного редактора отдела новостей и спорта ERR Анвара Самоста.

«Заставляет задуматься, что глава отдела новостей ERR спокойно предоставляет слово предателю, который оправдывает массовые убийства, совершенные Путиным. В то же время глава отдела новостей ERR вешает ярлыки и заставляет замолчать простых эстонцев», - написал один из пользователей Х.

Кто-то также был удивлен: «Я прочитал эту новость и действительно ничего не понял. В результате каких размышлений отдел новостей национальной телерадиокомпании решил, что было бы хорошей идеей опубликовать приятное интервью выходного дня с Айво Петерсоном, которого обвиняют в государственной измене?»

Позже главный редактор Анвар Самост написал в Х: «Все дураки, которые действуют на нервы, сегодня будут забанены».

Это, в свою очередь, вызвало настоящую бурю. «Реакция ERR на критику - настоящий мастер-класс!» - пишут пользователи соцсети.

Многие все же отнеслись к этому заявлению с юмором:

See oleks mõnus teisipäevane joomismäng - iga Samosti bloki peale pits. Sa oled juba blokitud? — Mart Raamat (@mart_raamat) July 9, 2024

«Это была бы отличная игра для вторника - по рюмке за каждый заблокированный Самостом аккаунт!»