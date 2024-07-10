ФОТО По Таллинну разъезжает автомобиль с чужими номерами: «Буквы и цифры нарисованы маркером»

Некоторое время назад в группе «EZ-дуны!» в Facebook появился необычный пост о том, как по Таллинну разъезжает автомобиль с чужими номерами. Всего за несколько часов под публикацией собралось более 200 комментариев, среди которых нашелся и настоящий владелец украденных номера.