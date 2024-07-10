Ср, 10.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО По Таллинну разъезжает автомобиль с чужими номерами: «Буквы и цифры нарисованы маркером»

Седа Дунгурова
, репортер
Copy
Автомобили. Снимок иллюстративный.
Автомобили. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Некоторое время назад в группе «EZ-дуны!» в Facebook появился необычный пост о том, как по Таллинну разъезжает автомобиль с чужими номерами. Всего за несколько часов под публикацией собралось более 200 комментариев, среди которых нашелся и настоящий владелец украденных номера. 

«Вот такое чудо на дороге сегодня встретила. Интересно, как будет покрывать расходы дорожное страхование в случае аварии?» - написала в группе «EZ-дуны!» Юлия.

К своей публикации она добавила фотографию машины, у которой поверх ее номеров старательно нарисованы другие. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх