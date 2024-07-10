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ГАЛЕРЕЯ От пиратов до русалок: гламурная вечеринка наполнила Летную гавань в Таллинне стильными гостями

Limon.ee
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Морячки и морячки, пираты, а еще русалки и другие сказочные обитатели глубин. Смотрите, какие оригинальные образы подготовили гости красочной вечеринки, которая на минувших выходных прошла в Таллинне!

С первой недели июля в Таллинне стартовала трехнедельная летняя школа Mindvalley, которая собрала в эстонской столице большое количество иностранцев. Отпраздновали это событие в субботу, 6 июля, в Летной гавани.

Международная образовательная платформа Mindvalley уже четвертый год подряд проводит в Таллинне курс лекций по саморазвитию. Каждую неделю участники этого мероприятия устраивают эксклюзивную вечеринку в определенном стиле. Вечеринку в честь открытия летней школы было решено сделать в морском стиле.

Развлекали гостей эстонские артисты Тийт Кикас и NOËP.

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