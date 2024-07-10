ГАЛЕРЕЯ От пиратов до русалок: гламурная вечеринка наполнила Летную гавань в Таллинне стильными гостями

С первой недели июля в Таллинне стартовала трехнедельная летняя школа Mindvalley, которая собрала в эстонской столице большое количество иностранцев. Отпраздновали это событие в субботу, 6 июля, в Летной гавани.

Международная образовательная платформа Mindvalley уже четвертый год подряд проводит в Таллинне курс лекций по саморазвитию. Каждую неделю участники этого мероприятия устраивают эксклюзивную вечеринку в определенном стиле. Вечеринку в честь открытия летней школы было решено сделать в морском стиле.