Койт Тооме освоил новую профессию: было слишком много свободного времени

Некоторое время назад Койт Тооме и Анет Вайкмаа выпустили новый сингл Sädemed. Певец, рассказывая о новой песне и своих планах на лето, поведал в радиоэфире, что некоторое время назад он получил удостоверение радиста. Радист - это специалист, занимающийся передачей и приемом радиосообщений.

«Мы с Яреком Касаром занялись этим, когда была корона. Наверное, потому что было слишком много свободного времени», - со смехом объяснил в эфире певец. «Потом были курсы, а затем мы получили удостоверение».

На вопрос ведущего, пригодились ли ему эти навыки, Койт ответил, что, к счастью, нет. «Надеюсь, что мне эти знания никогда не понадобятся», - добавил он.