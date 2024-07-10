Шэрон Стоун осталась без 18 миллионов долларов после инсульта

«За это время люди воспользовались мной. Когда я вернулась, то с моего банковского счета все пропало. Мой холодильник, телефон - все было оформлено на других людей», - поделилась знаменитость.

Стоун подчеркнула, что ее оставили без накоплений. Актриса призналась, что решила справиться с произошедшей ситуацией, просто отпустив ее. Она посоветовала никогда не фокусироваться на злости и горечи, поскольку тогда негативные эмоции никогда не покинут вас.

У голливудской звезды ушло восемь лет на полное восстановление после инсульта, который произошел с ней в 2001 году.Тогда ей дали 1 процент того, что она выживет. Она потеряла слух на одно ухо. Ей хирургическим путем вживили в мозг 23 платиновые «катушки». Во время всего этого еще случился и развод с Филом Бронштейном.

Стоун отметила, что произошедшее полностью изменило ее работу мозга и мышление.

«Один буддийский монах сказал мне, что я реинкарнировалась в том же теле. Я девять дней истекала кровью, что сдвинуло мой мозг вперед - он располагался не так, как раньше. Тогда все изменилось: мое обоняние, зрение и осязание. Я не могла читать несколько лет», - рассказала актриса.