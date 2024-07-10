Торжество состоится в Мумбаи в эти выходные, каждому гостю вручат подарок за 10 тысяч долларов, а Анант Амбани и его невеста сменят несколько роскошных нарядов.
ФОТО ⟩ Дрейк, Адель и 100 поваров: раскрыты детали свадьбы самого богатого жениха Индии
Предсвадебные торжества длятся уже несколько недель. Сначала на празднике в родном городе Мукеша Амбани, отца жениха и самого богатого человека Индии, выступила Рианна. А совсем недавно в Индию приезжал Джастин Бибер. Но самое главное торжество еще впереди, каким оно будет, пишет Daily Mail.
Свадьба Ананта Амбани и Радики Мерчант стоимостью 320 миллионов долларов, будет включать звездный список гостей и подарки на сумму 10 тысяч долларов каждому приглашенному. По слухам, в Мумбаи выступит Адель. Впрочем, другие источники говорят, что развлекать гостей будет Дрейк.
Одна из самых громких свадеб в мире состоится в пятницу, демонстрируя невероятное богатство и роскошь, которая привлечет мировых лидеров в сфере технологий, титанов индустрии, звезд Болливуда, поп-звезд и ведущих политиков.
В ходе трехдневной феерии в Мумбаи Анант Амбани, сын самого богатого человека Индии Мукеша Амбани, свяжет себя узами брака с Радикой Мерчант, дочерью богатого фармацевтического магната.
По оценкам, 67-летний миллиардер Амбани уже потратил на предсвадебные торжества около 130 миллионов долларов и на вечеринках его сына уже побывали такие гости, как глава Meta Марк Цукербер, Иванка Трамп, Билл Гейтс и Хиллари Клинтон.
Однако сумма, выплаченная индийским миллиардером, составляет менее половины общей стоимости, которая оценивается в ошеломляющие 320 миллионов долларов, а пышная свадьба в Мумбаи станет последней в череде блестящих мероприятий, организованных семьей Амбани.
В марте в течение трех дней предсвадебных торжеств в западном индийском городе Джамнагар Рианна выступала перед гостями. Ей заплатили 5 миллионов фунтов стерлингов за 90-минутное выступление.
А в рамках подготовки к празднованиям на этой неделе Амбани, состояние которого оценивается в 100 миллиардов фунтов стерлингов, арендовал роскошный круизный лайнер Celebrity Ascent для 800 гостей, которые отправились в четырехдневный круиз по Средиземному морю и насладились частными выступлениями таких звезд, как Кэти Перри, Pitbull и Backstreet Boys. Когда Кэти исполнила свой хит Firework, в небе над Каннами вспыхнуло замысловатое фейерверк-шоу.
Подробности свадьбы сохраняются в секрете, но инсайдер уже сообщил, что свадьба будет грандиозной. «Это невероятная сумма, но денег не жалели. Это свадьба, не похожая ни на одну другую, она будет настолько грандиозной, насколько вы можете себе представить, и в ней будет все самое лучшее. Все было тщательно спланировано, и на свадьбе будут присутствовать некоторые из самых влиятельных и могущественных людей мира. Амбани приложили все усилия, чтобы их богатство было полностью продемонстрировано во всей красе», говорит инсайдер.
Сама церемония бракосочетания, которая будет проведена в соответствии с традиционными индуистскими ритуалами, состоится в в конференц-центре Jio World в Мумбаи, который принадлежит отцу жениха и вмещает 16 тысяч гостей.
На следующий день в том же месте состоится традиционная «церемония божественного благословения», известная как «Шубх Аширвад», а в воскресенье там же состоится пышный прием.
Предполагается, что около 100 поваров будут готовить свадебный пир.
Даты церемоний были выбраны индуистским священником в соответствии с благоприятными днями в картах рождения Ананта и Радики. Им обоим по 29 лет.
Дресс-код для церемонии бракосочетания в пятницу - «традиционная индийская одежда», в следующую субботу - «индийский официальный стиль», а в воскресение - «индийский шик».
Приглашения были разосланы в прошлом месяце в богато украшенной красной коробке, содержащей модель серебряного храма, подарки и шаль ручной работы. Стоимость каждого приглашения оценивается примерно в 10 тысяч долларов.
Десятки свадебных костюмов стоимостью более 10 000 фунтов стерлингов каждый для жениха и невесты и их семей были индивидуально разработаны Маниш Малотрой, одним из ведущих дизайнеров Индии, который также является креативным директором свадьбы.
Малотра разработал две традиционные лехенги, юбки длиной до щиколотки, которые Радика носила на предсвадебных торжествах в марте. Золотая была украшена 20 000 кристаллами Swarovski и была изготовлена более чем 70 мастерами, а на создание синей лехенги в стиле ар-деко ушло 5 700 часов.