ФОТО Дрейк, Адель и 100 поваров: раскрыты детали свадьбы самого богатого жениха Индии

В марте в течение трех дней предсвадебных торжеств в западном индийском городе Джамнагар Рианна выступала перед гостями. Ей заплатили 5 миллионов фунтов стерлингов за 90-минутное выступление.

А в рамках подготовки к празднованиям на этой неделе Амбани, состояние которого оценивается в 100 миллиардов фунтов стерлингов, арендовал роскошный круизный лайнер Celebrity Ascent для 800 гостей, которые отправились в четырехдневный круиз по Средиземному морю и насладились частными выступлениями таких звезд, как Кэти Перри, Pitbull и Backstreet Boys. Когда Кэти исполнила свой хит Firework, в небе над Каннами вспыхнуло замысловатое фейерверк-шоу.

Подробности свадьбы сохраняются в секрете, но инсайдер уже сообщил, что свадьба будет грандиозной. «Это невероятная сумма, но денег не жалели. Это свадьба, не похожая ни на одну другую, она будет настолько грандиозной, насколько вы можете себе представить, и в ней будет все самое лучшее. Все было тщательно спланировано, и на свадьбе будут присутствовать некоторые из самых влиятельных и могущественных людей мира. Амбани приложили все усилия, чтобы их богатство было полностью продемонстрировано во всей красе», говорит инсайдер.