Меган Маркл и принц Гарри окончательно поссорились с Беатрис и Евгенией

Принц Гарри и Меган Маркл отдаляются от его двоюродных сестер, принцессы Беатрис и принцессы Евгении.

«Беатрис и Евгения твердо присягнули на верность королевской семье», - утверждает источник издания.

«Они уже давно не общаются с Сассекскими», - добавил инсайдер о двоюродных сестрах Гарри.

По словам источника, родственники далеко не так близки, как были когда-то. Гарри и Меган оставались близкими с Беатрис и Евгенией после того, как Сассекские покинули королевскую семью и переехали в США в 2020 году.

Даже в 2023 году сообщалось, что четверка «постоянно общается», несмотря на вражду Сассекских с Фирмой.

«Вся эта драма между ним и Меган и разрыв с остальной семьей были настоящим стрессом для девушек. На это трудно смотреть, потому что они видят это с обеих сторон», - рассказывал источник в августе прошлого года.

Однако другой инсайдер утверждает, что отношения между кузенами изменились.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк «очень осторожно говорят друзьям, потому что не хотят, чтобы их видели как нецензурных Гарри или Меган».

Источник также утверждает, что «здесь все еще существует дружба, но это не похоже на тесную родственную связь, которую они имели до того, как Гарри переехал в Америку».