Разрыв неизбежен: что происходит между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком

Примирение между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес с каждым днем выглядит все менее вероятным на фоне слухов о разводе звезд.

Инсайдер, близкий к паре, считает, что, хотя Джей Ло остается «потрясенной» своим мужем, она начала лето «здоровья, счастья и радости» для себя и своей семьи.

«Ничто не может сломить ее дух. Она хочет провести лето, полное веселья и смеха», - уверяет источник, близкий к артистке мирового масштаба.

Ранее стало известно, что брак Джей Ло и Бена Аффлека «закончился несколько месяцев назад». Пара не комментирует официально домыслы в сети, однако ряд факторов подтверждают тяжелый этап в их отношениях.

Например, роскошный особняк знаменитостей выставили на продажу. Недвижимость актер и звезда сцены приобрели только в 2023 году, заплатив за нее 60 млн долларов. В частности, Аффлек переехал из дома и вывез свои вещи, пока Дженнифер была в Европе. А также в сети появились предметы искусства из особняка пары на продажу.

Ряд инсайдеров подтверждают неизбежный развод Джей Ло и ее избранника после двух лет официального брака.

К тому же, недавно артистка опубликовала клип 2021 года на песню «Cambia el Paso» с намеком на разрыв с оскароносным актером.

«Ее жизнь теперь лучше без него... Ей никто не нужен, чтобы быть ей было хорошо / Она не потерпит неудач, она не потерпит неудачи. Он не заслуживает того, чтобы иметь ее в своих объятиях», - говорится в песне.