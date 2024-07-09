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Кевин Спейси после скандалов в США прибыл в Ереван

Limon.ee
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Кевин Спейси.
Кевин Спейси. Фото: Thomas Krych/ZUMAPRESS.com

Голливудский актер посещает фестиваль в Армении. Он встретился с фанатами и провел мастер-класс актерского мастерства, пишет Фокус.

Американский актер Кевин Спейси прибыл в Ереван, Армения, для участия в международном кинофестивале «Золотой абрикос». Это первое участие знаменитости в подобном мероприятии после обвинений в сексуальном домогательстве в США. Об этом пишут местные СМИ.

В аэропорту американца встретил директор фестиваля Карен Аветисян. Кевин Спейси пока не контактировал со СМИ. В сети появились фото актера с местными фанатами. 

Также Спейси провел курсы актерского мастерства в Ереване.

Кевин Спейси был одним из самых узнаваемых лиц в Голливуде, пока не столкнулся с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Ему дважды удалось избежать банкротства после первых обвинений в сексуальных домогательствах, которые против него выдвинули в 2017 году, однако недавно актер объявил, что стал банкротом. 

Стриминговая платформа Netflix уволила звезду экрана после того, как его обвинили в развращении актера Энтони Рэппа, когда ему было 14, а Спейси - 26. В 2021 году судья обязал его выплатить почти 31 миллион долларов сервису, который снял популярный сериал «Карточный домик».

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