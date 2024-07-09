Близкие Анджелины Джоли переживают за ее здоровье из-за ее худобы после недавнего появления актрисы на премии «Тони». Об этом сообщает со ссылкой на инсайдеров таблоид RadarOnline.
Близкие Анджелины Джоли переживают за ее здоровье
«Она выглядит очень худой, почти болезненной, и, вероятно, весит не больше 98 фунтов (около 44 кг. - Прим. ред.). Она либо забывает есть, либо не хочет. Друзья боятся, что она так долго не протянет», - говорит источник.
Известный врач Гейб Миркин в беседе с журналистами даже предположил, что у 49-летней актрисы остеопороз (системное метаболическое заболевание, сопровождающееся снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей. - Прим. ред.).
Ранее часто появлялись слухи о том, что Джоли, которая перенесла двойную мастэктомию и удалила яичники в целях профилактики рака, серьезно больна, - из-за ее худобы. В 2012 году появились слухи о том, что ей требуется пересадка печени, а также о том, что она якобы планировала сделать операцию по сглаживанию выпирающих вен на руках.
Сейчас издание отмечает, что «резкая потеря веса» может быть связана с переживаниями из-за продолжающихся судебных разборок с бывшим мужем Брэдом Питтом. Они судятся за винодельню Chateau Miraval, также поводом для конфликта стали взаимоотношения актера с общими детьми, которых, по мнению близких Питта, Джоли настраивает против него.
При этом инсайдер издания People, однако, говорит, что у Джоли все хорошо и она сосредоточена на своих детях. «Энджи выглядит очень счастливой и довольной своей жизнью. Она сосредоточена на детях и работе. Она занимается проектами, которые ей очень интересны», - утверждает источник издания.