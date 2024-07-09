Близкие Анджелины Джоли переживают за ее здоровье

«Она выглядит очень худой, почти болезненной, и, вероятно, весит не больше 98 фунтов (около 44 кг. - Прим. ред.). Она либо забывает есть, либо не хочет. Друзья боятся, что она так долго не протянет», - говорит источник.

Известный врач Гейб Миркин в беседе с журналистами даже предположил, что у 49-летней актрисы остеопороз (системное метаболическое заболевание, сопровождающееся снижением костной массы, а также уменьшением плотности и прочности костей. - Прим. ред.).

Ранее часто появлялись слухи о том, что Джоли, которая перенесла двойную мастэктомию и удалила яичники в целях профилактики рака, серьезно больна, - из-за ее худобы. В 2012 году появились слухи о том, что ей требуется пересадка печени, а также о том, что она якобы планировала сделать операцию по сглаживанию выпирающих вен на руках.

Сейчас издание отмечает, что «резкая потеря веса» может быть связана с переживаниями из-за продолжающихся судебных разборок с бывшим мужем Брэдом Питтом. Они судятся за винодельню Chateau Miraval, также поводом для конфликта стали взаимоотношения актера с общими детьми, которых, по мнению близких Питта, Джоли настраивает против него.

При этом инсайдер издания People, однако, говорит, что у Джоли все хорошо и она сосредоточена на своих детях. «Энджи выглядит очень счастливой и довольной своей жизнью. Она сосредоточена на детях и работе. Она занимается проектами, которые ей очень интересны», - утверждает источник издания.