Протестующие облили посольство России в Праге красной жидкостью, символизирующей кровь, сообщает УНН.
ФОТО ⟩ Посольство России в Праге облили красной жидкостью
Посольство России в Праге, столице Чехии, облили красной жидкостью на фоне массированной российской ракетной атаки по территории Украины 8 июля. Фотографии обнародовали в соцсети Х. «10 кг кетчупа упали на консульство террористов», - говорится в заметке под фото.
На кадрах видно, как мужчина и женщина выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в посольство РФ.
Donáška kečupu pro teroristy s @TerezaHofova pic.twitter.com/yTnH2DxM31— Pérák (@prazskyperak) July 8, 2024