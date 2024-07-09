ФОТО Посольство России в Праге облили красной жидкостью

Посольство России в Праге, столице Чехии, облили красной жидкостью на фоне массированной российской ракетной атаки по территории Украины 8 июля. Фотографии обнародовали в соцсети Х. «10 кг кетчупа упали на консульство террористов», - говорится в заметке под фото.

На кадрах видно, как мужчина и женщина выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в посольство РФ.