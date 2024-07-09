Вт, 9.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Посольство России в Праге облили красной жидкостью

Limon.ee
Copy
Фото: Martin Divisek

Протестующие облили посольство России в Праге красной жидкостью, символизирующей кровь, сообщает УНН.

Посольство России в Праге, столице Чехии, облили красной жидкостью на фоне массированной российской ракетной атаки по территории Украины 8 июля. Фотографии обнародовали в соцсети Х. «10 кг кетчупа упали на консульство террористов», - говорится в заметке под фото.

Посольство России облили красной жидкостью в Праге, Чехия, 9 июля
Посольство России облили красной жидкостью в Праге, Чехия, 9 июля Фото: Martin Divisek

На кадрах видно, как мужчина и женщина выливают два ведра с красной жидкостью на стенд и таблицу у входа в посольство РФ.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх