Элтон Джон справил нужду прямо в магазине во Франции

По крайней мере, так говорит парень, который управляет магазином.

Райан Суккар, владелец Sugarkikz в Ницце, рассказал изданию TMZ, Элтон пришел в его магазин в понедельник днем ​​со своими двумя сыновьями и телохранителем и спросил, есть ли здесь туалет. Как оказалось, туалета в магазине не оказалось.

Фото: Скриншот истории в Instagram

К слову, похоже, что Элтон плохо прицелился. Как рассказали журналистам, он помочился на пол и попросил у охраны салфетки, чтобы убрать беспорядок.

Владелец магазина говорит, что он был «шокирован и расстроен» тем, что покупатель так себя вел… и это был первый раз за его 3 года управления бизнесом.

Райан был настолько обескуражен, что сначала не узнал звезду. Тогда он решил узнать чем его клиент зарабатывает на жизнь. Певец посмотрел на него и сказал: «Я - Элтон Джон».

В итоге Элтон купил 2 пары кроссовок для своих сыновей, сфотографировался для магазина и пожал руку Райану, после чего ушел.