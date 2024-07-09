Дочь лауреатки Нобелевской премии по литературе: отчим годами растлевал меня, а мать - знала и покрывала его

Элис Манро родила Андреа от первого мужа Джеймса Манро в 1966 году, также у нее были еще дочери от этого брака - Шейла, Кэтрин и Дженни, но Кэтрин умерла в младенчестве. В 1972 году Элис и Джеймс Манро развелись, а спустя четыре года писательница вышла замуж за географа Джеральда Фремлина.

Через два года Фремлин стал приставать к Андреа: по ее словам, он домогался и насиловал ее с 1976 года. На тот момент ей было всего девять лет, а ему за 50. О том, что происходит, девочка рассказала своему отцу - Джеймсу Манро, но тот ничего не сделал, даже не рассказал об этом своей бывшей жене.

В итоге Андреа подвергалась насилию вплоть до подросткового возраста. Это привело к значительным психологическим последствиям для Андреа - она страдала от булимии, мигреней и бессонницы.

В 1992 году, когда ей исполнилось 20 лет, она впервые рассказала матери о насилии со стороны отчима. По ее словам, она гостила у матери, которая решила обсудить с ней рассказ: в нем девушка покончила с собой после того, как ее изнасиловал отчим. Тогда Элис Манро спросила у Андреа: «Почему она не рассказала матери?».