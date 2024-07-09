Всплыли подробности личной жизни нобелевской лауреатки Элис Манро - всемирно известной писательницы, признанного мастера короткого рассказа: ее дочь, 58-летняя Андра Робин Скиннер, рассказала, что отчим годами ее растлевал, а мать об этом знала, но молчала.
Дочь лауреатки Нобелевской премии по литературе: отчим годами растлевал меня, а мать - знала и покрывала его
Элис Манро родила Андреа от первого мужа Джеймса Манро в 1966 году, также у нее были еще дочери от этого брака - Шейла, Кэтрин и Дженни, но Кэтрин умерла в младенчестве. В 1972 году Элис и Джеймс Манро развелись, а спустя четыре года писательница вышла замуж за географа Джеральда Фремлина.
Через два года Фремлин стал приставать к Андреа: по ее словам, он домогался и насиловал ее с 1976 года. На тот момент ей было всего девять лет, а ему за 50. О том, что происходит, девочка рассказала своему отцу - Джеймсу Манро, но тот ничего не сделал, даже не рассказал об этом своей бывшей жене.
В итоге Андреа подвергалась насилию вплоть до подросткового возраста. Это привело к значительным психологическим последствиям для Андреа - она страдала от булимии, мигреней и бессонницы.
В 1992 году, когда ей исполнилось 20 лет, она впервые рассказала матери о насилии со стороны отчима. По ее словам, она гостила у матери, которая решила обсудить с ней рассказ: в нем девушка покончила с собой после того, как ее изнасиловал отчим. Тогда Элис Манро спросила у Андреа: «Почему она не рассказала матери?».
Спустя месяц Андреа решилась в письме признаться матери в том, что отчим насиловал ее с девяти лет: «Однако, несмотря на свое сочувствие к вымышленному персонажу, моя мать не испытывала таких же чувств ко мне. Она отреагировала именно так, как я боялась, - будто узнала об измене».
После признания Андреа Элис Манро оставила мужа, но вскоре снова к нему вернулась и прожила с ним до самой его смерти в 2013 году. Джеральд Фремлин обвинял во всем случившемся свою падчерицу и называл девятилетнего ребенка «разлучницей».
Элис Манро, по словам ее дочери, считала, что муж ее предал, но не потому, что растлил дочь, а потому что не хранил ей верность. Кроме того, Элис рассказала Андреа, что у ее мужа были и другие девочки из соседних домов, при этом она, как отмечает Андреа, была «полна обиды на него, но не осознавала, что говорит с жертвой насильника и собственной дочерью».
В статье приводится отрывок письма от Фремлина к Манро, где он пишет: «Я думаю, что Андреа вторглась в мою спальню ради сексуальных приключений. Если бы она действительно боялась, она могла бы уйти в любое время. Она была сексуально восприимчива и слегка агрессивна».
В 2002 году, когда Андреа сама стала матерью, она порвала все связи с семьей матери и заявила, что не подпустит Фремлина к своим детям. В 2005 году она прочитала хвалебные статьи про Элис Манро и ее брак - этого она не вынесла и обратилась в полицию. На тот момент Джеральду Фремлину уже исполнилось 80 лет, он признал свою вину в «непристойном нападении» на падчерицу и получил условный срок и запрет на приближение к детям до 14 лет в течение этого срока.
Впоследствии Элис Манро утверждала, что ей сказали о насилии со стороны супруга «слишком поздно» и что она слишком сильно любила его, а всю вину за случившееся возложила на «женоненавистническую культуру». Писательница никогда не рассказывала публично о преступлениях своего мужа.
Андреа решилась предать огласке эту историю, чтобы она стала частью биографии ее матери: «Я больше никогда в жизни не хотела видеть интервью или биографию моей матери, в которых не упоминалось бы о том, что произошло со мной, и не рассказывалось бы о том, что, узнав правду, моя мать осталась с насильником и стала его защищать».
Элис Манро скончалась в доме престарелых в мае 2024 года. Ей было 92 года, как минимум 12 лет из которых она боролась с деменцией. Нобелевскую премию по литературе ей присудили в 2013 году с формулировкой «мастеру современного рассказа». Она стала первым канадским писателем, удостоившимся этой премии.
Кроме того, она обладатель канадской премии генерал-губернатора в области художественной литературы, трехкратная обладательница премии О. Генри и лауреат премии Национального круга книжных критиков. Ее знаковыми книгами стали «Танец счастливых теней», «Жизни девочек и женщин» и «Любовь хорошей женщины».
В прессе Элис часто сравнивают с Чеховым, ее книги переведены более чем на 20 языков, включая русский. Несколько новелл экранизировали: самой яркой экранизацией стала драма «Вдали от нее» (2006) режиссера Сары Полли по рассказу «Медведь перешел через гору».