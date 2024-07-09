Мошенники выманивают деньги от имени известного эстонского теле- и радиоведущего

«Друзья! Мой аккаунт в Телеграме взломали. Уже куча народу позвонила и написала. Это не я. Я вам не писал и никаких денег не просил. Не реагируйте ни в коем случае», - пишет Андрей Титов на своей странице Facebook.

Андрей Титов рассказал редакции Limon, что узнал о произошедшем из сообщений знакомых. «Я был в прямом эфире на Радио 4 и мой телефон был выключен. Когда я вышел из эфира, то увидел свыше 20 пропущенных звонков и множество сообщений», - рассказал он. «Люди уточняли, я ли это и мне ли нужны деньги».

«Надеюсь, что все, кто получил это сообщение, абсолютно адекватные люди и деньги никто не отправил», - утверждает ведущий, добавляя, что отправленные от его лица сообщения содержали грамматические ошибки. «Даже в личных переписках, я обычно пишу очень грамотно, соблюдая все правила пунктуации и орфографии», - объяснил он. «Несколько моих знакомых сказали, что они попробуют с этими мошенниками пообщаться, развести их на разговор и потом рассказать, что из этого получится».

Андрей Титов считает, что взлом его аккаунта - скорее случайность. Однако предполагает, как это могло произойти. «Несколько дней назад мне прислала письмо знакомая, с просьбой перейти по ссылке и проголосовать за ее дочь в каком-то конкурсе. Тогда я не придал этому большого значения, ведь когда-то и сам просил знакомых проголосовать за своего сына в одном из конкурсов», - вспоминает ведущий.

«В ходе разговора со знакомыми, я вспомнил об этом письме и как выяснилось, что ту женщину также взломали. Ссылку мне прислали мошенники от ее лица», - предупреждает Титов.