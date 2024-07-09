СПУСТЯ 18 ЛЕТ! «Дьявол носит Прада» возвращается: сюжет и главные герои нового сиквела

Как известно, премьера «Дьявол носит Prada» состоялась в далеком 2006 году. Фильм рассказывает о мире моды и работе в фэшн глянце «Подиум». Картина создана по мотивам книги Лорен Вайсбергер. В свое время автор работала ассистенткой Анны Винтур - главного редактора журнала Vogue.

Как пишет издание Variety, над новой частью ленты работают кинокомпания Disney совместно с 20th Century Fox. Сейчас уже известно, что роль редактора глянца Миранды Пристли сыграет знаменитая Мерил Стрип. Роль ее старшей помощницы Эмили Чарлтон по-прежнему отдали Эмили Блант. Однако насчет Энн Хэтэуэй, сыгравшей Энди Сакс, пока что ничего неизвестно. актриса не комментирует свое участие в новом сиквеле.

Meryl Streep reviews a scene with director David Frankel on the set of THE DEVIL WEARS PRADA.2006 Фото: Personalities / Barry Wetcher ©TopFoto

Согласно сценарию Миранда столкнется с проблемами в модном глянце. Ранее популярный журнал теперь будет переживать упадок. Единственный человек, который может спасти ситуацию, ассистентка Эмили. По сюжету она стала влиятельной владелицей модных компаний. Пристли будет вынуждена просить о помощи у экс-помощницы, чтобы восстановить прошлый успех издания.

Пока официальная дата выхода ленты не разглашается. Сами актрисы пока также не раскрывали подробностей съемок в новом «Дьявол носит Прада». Однако, все трое знаменитостей появились вместе на церемонии SAG Awards в образах своих персонажей. Тем самым они намекнули, что киноманов ожидает возвращение картины на экраны.