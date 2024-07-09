Почему вы регулярно просыпаетесь в три часа: причины и что с этим делать

Человеческий сон, равно как и другие биологические фазы человеческой жизни регулируются циркадными ритмами. Эти ритмы чаще называют биологическими часами, которые регулируют чередование сна и бодрствования, пищевое поведение, концентрацию гормонов и давление. Циркадные ритмы регулируются не силой воли, а гормонами, генами и белками, а также внешними факторами, например, солнечным светом.

На первой фазе сна человек приходит в легкий сон, мышцы расслабляются, а сердечный ритм и дыхание замедляются. Вторая фаза связана с поверхностным сном, во время которого легко проснуться. Глубокий сон проходит на третьей фазе, в этот период мозг генерирует медленные волны, организм восстанавливается, а иммунитет усиливается.

Во время четвертой стадии мозговая активность поднимается до уровня, почти такой же, как нормальная активность во время бодрствования. И именно после этой стадии люди часто просыпаются естественным путем, и когда они засыпают, цикл начинается снова. Чаще всего это происходит в три часа ночи.

Феномен пробуждения в три часа ночи связан со снижением уровня гормона сна мелатонина. Пик его выработки приходится на период с 11 вечера до трех ночи. К двум часам ночи выработка мелатонина начинает снижаться. Одновременно начинается выработка кортизола, возбуждающего нервную систему, и человек просыпается.