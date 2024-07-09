Феномен регулярного пробуждения в 3 часа ночи является распространённым явлением, это проблема, знакомая многим людям. Этот феномен имеет научное объяснение, пишет ТСН.
Почему вы регулярно просыпаетесь в три часа: причины и что с этим делать
Человеческий сон, равно как и другие биологические фазы человеческой жизни регулируются циркадными ритмами. Эти ритмы чаще называют биологическими часами, которые регулируют чередование сна и бодрствования, пищевое поведение, концентрацию гормонов и давление. Циркадные ритмы регулируются не силой воли, а гормонами, генами и белками, а также внешними факторами, например, солнечным светом.
На первой фазе сна человек приходит в легкий сон, мышцы расслабляются, а сердечный ритм и дыхание замедляются. Вторая фаза связана с поверхностным сном, во время которого легко проснуться. Глубокий сон проходит на третьей фазе, в этот период мозг генерирует медленные волны, организм восстанавливается, а иммунитет усиливается.
Во время четвертой стадии мозговая активность поднимается до уровня, почти такой же, как нормальная активность во время бодрствования. И именно после этой стадии люди часто просыпаются естественным путем, и когда они засыпают, цикл начинается снова. Чаще всего это происходит в три часа ночи.
Феномен пробуждения в три часа ночи связан со снижением уровня гормона сна мелатонина. Пик его выработки приходится на период с 11 вечера до трех ночи. К двум часам ночи выработка мелатонина начинает снижаться. Одновременно начинается выработка кортизола, возбуждающего нервную систему, и человек просыпается.
С возрастом циркадные ритмы и структура сна претерпевают изменения. В молодости спят лучше и глубже, а пожилые люди обычно находятся в легких фазах сна.
Кроме этих, естественных причин, просыпаться постоянно ночью могут вынуждать человека и другие причины, как, например, стрессы, болезни, переедание, алкоголь, жара.
Как же справиться с ситуацией
Нужно позаботиться о гигиене сна - отказаться от простых углеводов, булок, хлеба, бутербродов. Такая пища только раскачивает и мобилизует нервную систему из-за притока энергии. По крайней мере, от подобной пищи следует воздержаться за 2 часа до сна.
Следует отказаться от решения проблем и планирования дел перед уходом ко сну. Когда начинается планирование, нервная система переходит в режим: «Зачем спать? Не надо спать - нужно решать проблемы».
Не стоит перед сном ободрять себя напитками, содержащими кофеин, а также алкоголем.
Если уснуть назад никак не выходит, не нужно включать свет, брать в руки гаджеты и начинать усиленно думать.
Если справиться самостоятельно с бессонницей после постоянного пробуждения среди ночи не выходит, нужна помощь специалиста. К врачу следует обратиться, если пробуждения сопровождаются страхом ночи, проявлением учащенного дыхания, сжатием в груди, сердцебиением и т.д.