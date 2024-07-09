Бритни Спирс разошлась с криминальным авторитетом

Американская певица Бритни Спирс разошлась со своим бойфрендом Полом Солизом. Об этом пишет Page Six.

Артистка объявила, что она теперь свободна и раскритиковала экс-возлюбленного.

«Потом он звонит своей маме и говорит, что его преследуют. Почему он опустил окно, когда я плакала на сиденье?» - рассказала Бритни.

Britney Spears is seemingly leaving her relationship with ex Paul Richard Soliz in the rearview — at least for now. https://t.co/n4Bmb7tS4p — Us Weekly (@usweekly) July 9, 2024

Певица продолжила, опубликовав загадочную цитату: «Ее отношение является диким, но ее сердце золотое».

«Я никогда не буду с другим мужчиной, пока я жива!!!» - заявила Бритни в удаленном посте.

В сентябре 2023 года появилась новость об отношениях обладательницы «Грэмми» с 38-летним Солизом на фоне развода ее с Сэмом Асгари.

В мае 2023 года Пола наняли для работ по техническому обслуживанию поместья артистки. Хотя их редко видели вместе, инсайдеры говорили, что они ездили в Санта-Барбару и что Солиз ночевал в доме Бритни в Лос-Анджелесе две или три ночи в неделю.

В 2022 Бритни вышла замуж за Сэма Асгари, а уже через год они объявили о разводе. Весной 2022 года суперзвезда даже была беременна, однако пережила выкидыш. До свадьбы пара встречалась около шести лет, даже во время опеки Бритни отцом Джейми Спирсом.

Команда Спирс была недовольна отношениями поп-звезды. Пол Ричард Солиз имеет за плечами несколько правонарушений и уголовных преступлений.