Появляется много новых идей, в том числе таких, на реализации которых можно хорошо заработать. Предпринимательские способности сегодня у себя могут обнаружить даже те, кто прежде был бесконечно далек от любого бизнеса. Часто интуиция помогает заключить выгодные сделки, выбрать из нескольких вариантов лучший.
ГОРОСКОП НА 10 ИЮЛЯ ⟩ Рыб ждут отличные новости издалека, а Львам следует попробовать в жизни что-то новое
День плодотворный, можно быстро справиться со многими делами, добиться успеха. Правда, иногда сложно договориться о совместных действиях даже с самыми близкими. Каждый руководствуется собственными интересами, это порой приводит к спорам. Но удастся избежать конфликта, сгладить все острые углы и отлично провести время вместе.
Овен
Начало дня будет интересным и вдохновляющим. Кажется, что для вас нет ничего невозможного, и это не так уж далеко от истины. К тому же, даже самые простые дела дарят массу позитивных эмоций, а то, что вы в другое время сочли бы рутиной, превращается в увлекательное приключение. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы помогать другим и налаживать отношения, которые в последнее время складывались напряженно. Это хорошее время для откровенных разговоров. Удастся положить конец долгим спорам и найти компромисс.
Телец
Отличный день для разговоров о делах. Вы хорошо понимаете, какие цели стоят перед вами и вашими близкими, что нужно предпринять, чтобы их достичь. У вас отлично получается руководить другими. Все это понимают, поэтому без долгих споров выполняют ваши поручения и просьбы. Удается достичь отличных результатов даже там, где никто на них не рассчитывал. Многие хотят пообщаться и подружиться с вами. Но с новыми знакомыми стоит быть настороже, особенно если есть хотя бы малейшие сомнения в их искренности. Не стоит делиться важной информацией со всеми подряд.
Близнецы
Не так-то просто будет начать день в хорошем настроении. Возможны мелкие недоразумения, которые выбьют из колеи, какие-то неприятные разговоры. Важно не принимать это близко к сердцу и искать поводы для радости, а не для переживаний. Вскоре после полудня вы заметите, что ситуация меняется к лучшему. Вторая половина дня будет интересной. Она отлично подходит для того, чтобы вернуться к давнему хобби, вспомнить о том, что прежде вас радовало. Не всегда легко поладить с окружающими, но избежать конфликтов вам помогают дружелюбие и чувство юмора.
Рак
Вы успеете сделать очень многое, если не станете торопиться. Избегайте хаоса и неразберихи, не кидайтесь от одного дела к другому. Гораздо эффективнее и приятнее действовать последовательно, радуясь даже скромным успехам и незначительным победам. Во многом помогают новые знакомые. Вскоре они станут вашими друзьями. Будьте снисходительны к окружающим во второй половине дня. Они не нарочно выводят вас из равновесия, и неправильно поступают тоже не со зла. Попробуйте взглянуть на происходящее с юмором. В конце концов, серьезных проблем не возникает, и это уже хорошо.
Лев
Подходящий день для того, чтобы попробовать что-то новое. Вы быстро учитесь, не боитесь трудностей, проявляете завидную целеустремленность. Рядом всегда есть люди, к которым можно обратиться за советом и помощью. Информация, полученная сегодня, обязательно пригодится в ближайшее время. Вы неплохо ладите с людьми, ко многим находите подход. Близкие сейчас особенно нуждаются в вашей поддержке, вы стараетесь не отказывать в ней. Вторая половина дня подходит для семейных мероприятий, встреч с родственниками.
Дева
Будет интересно. Сегодня вы особенно изобретательны и находите массу оригинальных способов достичь цели. Энергии требуется немало, но вы не почувствуете усталости, даже если придется трудиться весь день напролет. Можно о многом поговорить со старыми друзьями, они наверняка дадут отличные советы или предложат что-то интересное. Отличный день для того, чтобы научиться чему-то новому. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться важным, не стесняетесь задавать вопросы и не сдаетесь, если не все получается сразу.
Весы
День хорошо подходит для общения. Вы легко ладите с самыми разными людьми, многих понимаете с полуслова. Удается не только избежать разногласий, но и помирить тех, кто прежде был в ссоре. Встречи с друзьями поднимают настроение. Если сейчас появятся какие-то общие планы, вскоре их наверняка удастся осуществить. Привычные дела кажутся скучными и утомляют больше, чем обычно. Но вы все же стараетесь справиться с ними как можно лучше – и это получается. К вечеру у вас наверняка будут причины гордиться собой.
Скорпион
Не думайте слишком много о неприятных пустяках. Чем раньше вы настроитесь на позитивный лад, тем больше хорошего и интересного принесет день. Он отлично подходит для того, чтобы повидаться с давними знакомыми. Полезно восстановить старые связи; не исключено, что благодаря им перед вами скоро откроются заманчивые перспективы. Едва ли удастся избежать расходов, но деньги вы тратите на то, что действительно важно и нужно. Хорошо покупать полезные вещи в дом: вы не ошибетесь с выбором, они долго будут радовать.
Стрелец
В начале дня придется поволноваться. Это неприятное время, когда старые договоренности нарушаются, а люди, на которых вы привыкли полагаться, могут подвести. Но неразрешимых проблем не возникнет, а с остальными вы разберетесь вскоре после полудня, почти не прикладывая для этого усилий. Позже наступит очень приятное время, подходящее для реализации старых планов. Вам во многом везет. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Люди, которые вам дороги, наверняка ее оценят. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Стрельцам.
Козерог
Начало дня приносит важные открытия, блестящие идеи, настоящие озарения. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Самые смелые и необычные начинания часто оказываются удачными. В реализации задуманного помогают новые знакомые. Вы быстро с ними подружитесь. Позже наступит более спокойное время, отлично подходящее для отдыха. Вы не только восстановите силы, но и выбросите из головы неприятные мысли, перестанете тревожиться из-за того, на что не в силах повлиять.
Водолей
Необычный день. Вы на многое смотрите совсем не так, как раньше, удивляете окружающих своей наблюдательностью, а также способностью делать верные выводы, опираясь даже на незначительные факты. Посоветоваться с вами захотят даже те, кто прежде доверял только собственному здравому смыслу. Это хороший день для знакомства, первой встречи с человеком, на которого вы хотите произвести благоприятное впечатление. Ведите себя непринужденно. Ваши лучшие качества не останутся незамеченными.
Рыбы
Утро радует и вдохновляет. Вы получите отличные новости издалека, получите ответы на вопросы, которые вас в последнее время тревожили. Возможны удачные совпадения, а также неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Радуют встречи со старыми знакомыми. Позже наступит более спокойное время, но тоже благоприятное. Можно вернуться к старым делам, заняться тем, до чего долго не доходили руки. Вы найдете массу простых, но эффективных способов облегчить жизнь и себе, и своим близким.