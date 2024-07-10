ГОРОСКОП НА 10 ИЮЛЯ Рыб ждут отличные новости издалека, а Львам следует попробовать в жизни что-то новое

Стрелец

В начале дня придется поволноваться. Это неприятное время, когда старые договоренности нарушаются, а люди, на которых вы привыкли полагаться, могут подвести. Но неразрешимых проблем не возникнет, а с остальными вы разберетесь вскоре после полудня, почти не прикладывая для этого усилий. Позже наступит очень приятное время, подходящее для реализации старых планов. Вам во многом везет. Полезно проявлять инициативу в личных отношениях. Люди, которые вам дороги, наверняка ее оценят. Вечер обещает приятные сюрпризы влюбленным Стрельцам.

Козерог

Начало дня приносит важные открытия, блестящие идеи, настоящие озарения. Возможно, вы поймете, что хотели бы изменить в своей жизни и как это можно сделать. Самые смелые и необычные начинания часто оказываются удачными. В реализации задуманного помогают новые знакомые. Вы быстро с ними подружитесь. Позже наступит более спокойное время, отлично подходящее для отдыха. Вы не только восстановите силы, но и выбросите из головы неприятные мысли, перестанете тревожиться из-за того, на что не в силах повлиять.

Водолей

Необычный день. Вы на многое смотрите совсем не так, как раньше, удивляете окружающих своей наблюдательностью, а также способностью делать верные выводы, опираясь даже на незначительные факты. Посоветоваться с вами захотят даже те, кто прежде доверял только собственному здравому смыслу. Это хороший день для знакомства, первой встречи с человеком, на которого вы хотите произвести благоприятное впечатление. Ведите себя непринужденно. Ваши лучшие качества не останутся незамеченными.

Рыбы

Утро радует и вдохновляет. Вы получите отличные новости издалека, получите ответы на вопросы, которые вас в последнее время тревожили. Возможны удачные совпадения, а также неожиданные события, которые натолкнут вас на интересные мысли. Радуют встречи со старыми знакомыми. Позже наступит более спокойное время, но тоже благоприятное. Можно вернуться к старым делам, заняться тем, до чего долго не доходили руки. Вы найдете массу простых, но эффективных способов облегчить жизнь и себе, и своим близким.