Бывшая девушка скандального репера совершила каминг-аут

Бывшая девушка скандально известного репера Канье Уэста оказалась лесбиянкой. Она сшила видео пользователя TikTok @emgwaciedawgie, которая говорит: «Мне нравится, когда я вижу лесбиянку с ее парнем». Это как «О, ты ненавидишь этого мужчину. Ты буквально ненавидишь его».

В своем ответе Джулия говорит: «Эй, это была я. Я была той лесбиянкой. Простите, ребята. Больше не повторится».

В 2022 году она рассказала, что рассматривает возможность исследовать свою ориентацию и хочет начать встречаться с женщинами.

«Возможно, мои бывшие парни не ошибались, когда называли меня лесбиянкой и жаловались, что я никогда не хотела с ними заниматься сексом», - заявила тогда модель итальянского происхождения.

После того, как Джулия и Канье Уэст разорвали отношения около двух лет назад, Фокс сказала, что прекратила встречаться на некоторое время. Актриса сосредоточилась на своем двухлетнем сыне Валентино, которого она воспитывает с бывшим мужем Петром Артемьевым.

Сам Канье женился на Бьянке Цензори в конце 2022 года.