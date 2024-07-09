Благодаря скандалу с плохо отредактированным семейным портретом стало известно, что Кейт Миддлтон не просто сама фотографирует детей и принца Уильяма, но и любит баловаться фотошопом. Оказывается, что принцесса Уэльская неспроста взяла на себя нешуточную ответственность фотографа для своих близких и регулярно радует поклонников свежими снимками наследников и Уильяма.
Кейт Миддлтон приняла важное решение для защиты принца Уильяма и их детей
The Mirror пишет, что это решение принято с целью защитить супруга и детей. Кейт, предоставляя личные фотографии, оберегает Уильяма от папарацци, жаждущих сделать его снимок. Она знает отношение мужа к пристальному вниманию СМИ, поэтому делает все возможное, чтобы облегчить данную часть его королевской жизни. Любовь к фотографии сыграла Кейт только на руку.
«Она осознает интерес к ее семье, особенно к ее детям, и тот факт, что люди хотят видеть, как они растут. Поэтому она понимает, что прессе нужны эти фотографии. Принцесса Уэльская своими глазами увидела на примере своего мужа, принца Уильяма, какой вред пресса нанесла его жизни, поэтому она поняла, если она может что-то с этим сделать, если она может взять ситуацию под контроль, то она должна это сделать. Кейт сделала нечто беспрецедентное в то время. Она решила, что сама будет фотографировать своих детей, и я считаю, что это был абсолютно блестящий ход»
Афуа Хейган, королевский журналист
Королевский эксперт Ингрид Сьюард дополнила комментарий Хейган, подчеркнув, что этим поступком Кейт вдобавок уберегла и детей. Им не нужно позировать незнакомцам, мать сделает все сама. А учитывая и без того высокий интерес к Джорджу, Шарлотте и Луи, это было истинным проявлением заботы о детях.
Это, кстати, одна из последних фотографий Уильяма с сыновьями и дочерью, сделанная Кейт и опубликованная в День отца в официальном аккаунте принца и принцессы Уэльских.