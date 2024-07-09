Кейт Миддлтон приняла важное решение для защиты принца Уильяма и их детей

«Она осознает интерес к ее семье, особенно к ее детям, и тот факт, что люди хотят видеть, как они растут. Поэтому она понимает, что прессе нужны эти фотографии. Принцесса Уэльская своими глазами увидела на примере своего мужа, принца Уильяма, какой вред пресса нанесла его жизни, поэтому она поняла, если она может что-то с этим сделать, если она может взять ситуацию под контроль, то она должна это сделать. Кейт сделала нечто беспрецедентное в то время. Она решила, что сама будет фотографировать своих детей, и я считаю, что это был абсолютно блестящий ход»

Афуа Хейган, королевский журналист