УЛИЧНЫЙ ОПРОС «Жарю яичницу на грязной плите»: жители Таллинна рассказали о своих сновидениях

Еще с давних времен люди обращали внимание на свои сны и искали в них какой-то смысл. Сегодня мы уже знаем, что сновидения зачастую отражают наши чувства, мысли, и увиденное во сне может как обрадовать, так и напугать. Иногда события, происходящие во сне, оставляют такой неизгладимый след, что хочется поскорее рассказать об увиденном близким людям. А бывает, что человек уже после пробуждения забывает, что ему вообще что-то снилось.

Что же снится жителям Таллинна?

Людмила рассказала, что она уже давно страдает бессонницей, поэтому ей вообще никогда ничего не снится. «Я плохо сплю, вообще очень мало, как сова», - добавляет она. «Давно сны не видел. Сплю четыре или пять часов в день. Просто слишком скучно, понимаете? Ремонт надо делать!» - торопился в магазин Пеэтер.

«Сегодня всякая ерунда снилась: яичницу жарил почему-то на очень грязной плите и сковородке, - вспоминает Леонид. - Иногда в сновидениях попадаю и в прошлое». «Мне очень часто снится, как я на берегу моря отдыхаю. Видимо, это от того, что не хватает теплой погоды», - делится Александра, которая очень редко, но все-таки может заглянуть в сонник, чтобы истолковать какие-то элементы.

Владимир признался, что сны ему почти никогда не снятся, а если и приходят какие-то сновидения, то он их быстро забывает.

Что еще рассказали жители Таллинна о своих снах, смотрите в видео!