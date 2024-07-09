ФОТО Видный эстонский политик отпраздновал первый мини-день рождения своей маленькой дочери

«Мне нравится, что каждый месяц можно есть торт», - делится в социальных сетях Хендрик Террас милыми снимками маленькой дочери, которой исполнился первый месяц.

Дочь Хендрика и Марии Террас родилась 8 июня. «Моя жена - настоящая супер-женщина, героиня и нежная львица. После восьми часов испытаний - крови, пота и слез - она родила нашу прекрасную принцессу Аманду Мии», - поделился мужчина в социальных сетях.

«Мое сердце полно любви и восхищения, потому что ты самая фантастическая женщина в мире, Мария», - похвалил он свою жену.

Пара обручилась в начале февраля 2024 года, а свадьба состоялась 17 февраля в церкви Роотси-Михкли в Таллинне. О беременности стало известно в начале апреля.