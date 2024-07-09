ОБЗОР Сколько придется заплатить за ночь в отеле во время Beach Grind?

За двухдневный билет на официальном сайте фестиваля просят 89 евро , однодневный билет можно приобрести за 59 евро . Купить билеты могут все желающие, однако найти жилье уже гораздо сложнее.

По данным веб-сайта booking.com, который занимается бронированием гостиничных и хостельных номеров, а также гостевых квартир, 90% мест для проживания на время фестиваля Beach Grind уже забронированы. На данный момент в Пярну осталось всего 74 свободных места для проживания, но за них просят баснословные деньги.