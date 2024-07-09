«Самый ожидаемый фестиваль лета!» - Так рекламируется музыкальный фестиваль Beach Grind, который пройдет в Пярну в эти выходные, 12–13 июля. Если билеты на фестиваль могут приобрести все желающие, то с размещением в Пярну, мягко говоря, туго.
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ОБЗОР ⟩ Сколько придется заплатить за ночь в отеле во время Beach Grind?
За двухдневный билет на официальном сайте фестиваля просят 89 евро, однодневный билет можно приобрести за 59 евро. Купить билеты могут все желающие, однако найти жилье уже гораздо сложнее.