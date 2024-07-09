Вт, 9.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ОБЗОР Сколько придется заплатить за ночь в отеле во время Beach Grind?

Limon.ee
Copy
Фото: Elu24 kollaaž

«Самый ожидаемый фестиваль лета!» - Так рекламируется музыкальный фестиваль Beach Grind, который пройдет в Пярну в эти выходные, 12–13 июля. Если билеты на фестиваль могут приобрести все желающие, то с размещением в Пярну, мягко говоря, туго.

За двухдневный билет на официальном сайте фестиваля просят 89 евро, однодневный билет можно приобрести за 59 евро. Купить билеты могут все желающие, однако найти жилье уже гораздо сложнее.

По данным веб-сайта booking.com, который занимается бронированием гостиничных и хостельных номеров, а также гостевых квартир, 90% мест для проживания на время фестиваля Beach Grind уже забронированы. На данный момент в Пярну осталось всего 74 свободных места для проживания, но за них просят баснословные деньги.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх