Впервые после разрыва с Джоли: Брэд Питт показал новую избранницу

Впервые слухи о романе знаменитостей распространились в 2022 году. И только после двух лет отношений, сообщает издание Independent, в 60-летний актер и дизайнер появились на публике.

Стоит указать, что Инес - это первая женщина Питта после скандального развода с Анджелиной Джоли. Ранее о романе звезд рассказывали только инсайдеры, однако сейчас пара официально подтвердила отношения.

Инес и Питт на Гран-при Великобритании. Фото: IMAGO

«По правде говоря, Брэд некоторое время был готов сделать предложение. Он так счастлив с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, успев повзрослеть после развода», - рассказывал инсайдер Daily Mail.

Переломным моментом в отношениях с Инес стал переезд девушки к актеру несколько месяцев назад. Как рассказывали источники, Питт уверен, что сможет построить крепкий брак с новой возлюбленной.

К слову, процесс развода с Джоли Питт начал еще в 2016 году. Однако до сих пор продолжаются суды о разделе имущества и опеке над детьми. В браке они прожили пять лет и воспитывают пятерых детей. До этого знаменитость был женат на актрисе Дженнифер Энистон.