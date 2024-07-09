Знаменитый американский актер Брэд Питт, дочь которого отказалась от его фамилии, впервые появился на публике со своей девушкой - 31-летним дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Возлюбленная актера, кстати, младше его на 27 лет. Пара вместе посетила Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, пишет УНИАН.
Впервые после разрыва с Джоли: Брэд Питт показал новую избранницу
Впервые слухи о романе знаменитостей распространились в 2022 году. И только после двух лет отношений, сообщает издание Independent, в 60-летний актер и дизайнер появились на публике.
Стоит указать, что Инес - это первая женщина Питта после скандального развода с Анджелиной Джоли. Ранее о романе звезд рассказывали только инсайдеры, однако сейчас пара официально подтвердила отношения.
«По правде говоря, Брэд некоторое время был готов сделать предложение. Он так счастлив с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, успев повзрослеть после развода», - рассказывал инсайдер Daily Mail.
Переломным моментом в отношениях с Инес стал переезд девушки к актеру несколько месяцев назад. Как рассказывали источники, Питт уверен, что сможет построить крепкий брак с новой возлюбленной.
К слову, процесс развода с Джоли Питт начал еще в 2016 году. Однако до сих пор продолжаются суды о разделе имущества и опеке над детьми. В браке они прожили пять лет и воспитывают пятерых детей. До этого знаменитость был женат на актрисе Дженнифер Энистон.