Дочь Анастасии Заворотнюк показала, как выглядела актриса во время лечения от рака

При жизни Заворотнюк была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года актриса вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Анна опубликовала в Instagram фото матери, которая заметно изменилась. В частности, на фото видно, что часть лица актрисы «перекосило».

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Отметим, что актриса умерла 29 мая 2024 года. Последние пять лет Анастасия боролась за жизнь. После того как в 2019 году ей диагностировали агрессивную форму онкологии, Заворотнюк отменила все выступления и съемки, чтобы как можно быстрее выздороветь. Однако, несмотря на экспериментальное лечение и помощь ведущих специалистов, вернуться к поклонникам ей уже не удалось.

В 2018 году Заворотнюк в третий раз стала мамой. В браке с фигуристом Петром Чернышевым актриса родила дочь. Тогда Анастасия признавалась, что она наконец-то по-настоящему счастлива. Но семейная идиллия длилась совсем недолго. Вскоре Заворотнюк начала регулярно страдать от головных болей и обратилась к врачу. Через год после родов ей диагностировали онкологию.

Актриса очень дорожила своей эффектной внешностью, поэтому не хотела появляться перед поклонниками уже после диагноза, поскольку лечение сильно изменило ее внешний вид. Из-за этого близкие Заворотнюк как могли оберегали ее от папарацци