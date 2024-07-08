В возрасте 63 лет скончался Джон Ландау, оскароносный продюсер «Титаника» и «Аватара»

Последние полтора года жизни Ландау боролся с раком

Сотрудничество Ландау с Кэмероном привело к трем номинациям на «Оскар» и победе в номинации «Лучший фильм» в фильме «Титаник» 1997 года. Вместе эта пара создала одни из крупнейших блокбастеров в истории кино, в том числе «Аватар» и его продолжение «Аватар: Путь воды».

Кэмерон в своем заявлении вспомнил «дорогого друга и моего ближайшего соратника на протяжении 31 года».

«Его сумасшедший юмор, личный магнетизм, великая щедрость духа и жестокость будут удерживать центр нашей вселенной «Аватара» на протяжении почти двух десятилетий», - сказал Кэмерон. «Его наследие - это не только фильмы, которые он продюсировал, но и личный пример, который он подал — неукротимый, заботливый, инклюзивный, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный».

Карьера Ландау началась в 1980-х годах в качестве менеджера по производству, и постепенно он поднялся по карьерной лестнице, выступая сопродюсером фильмов «Дорогая, я уменьшил детей» и «Дик Трейси».

«Джон был провидцем, чей необыкновенный талант и страсть воплотили в жизнь некоторые из самых незабываемых историй на большом экране. Его выдающийся вклад в киноиндустрию оставил неизгладимый след, и по нему будет очень не хватать. Он был культовым и успешным продюсер, но еще лучший человек и настоящая сила природы, которая вдохновляла всех вокруг», - заявил в своем заявлении Алан Бергман, сопредседатель Disney Entertainment.

Ландау был назначен исполнительным вице-президентом по художественным фильмам компании 20th Century Fox, когда ему было 29 лет, что позволило ему курировать такие главные хиты, как «Один дома» и его продолжение, а также «Миссис Даутфайр» и «Правдивая ложь», где он впервые начал тесно сотрудничать с Кэмероном.