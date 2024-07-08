ФОТО Жители столичного района обеспокоены: нас кормят обещаниями

«В течение года любимый фонтан жителей Каламая не был отремонтирован», - жалуется местный житель, добавляя, что работы по ремонту все откладываются и откладываются. Руководитель административного отдела парка Кадриорг, в свою очередь, заявляет, что решение уже на подходе.
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