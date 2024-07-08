ФОТО Жители столичного района обеспокоены: нас кормят обещаниями

Местные жители жалуются, что до сих пор фонтан в сердце парка не был отремонтирован. «За год любимый многими жителями Каламая фонтан так и не был отремонтирован», - жалуется местный житель, добавляя, что они слышали лишь обещания от районной управы Пыхья-Таллинна и администрации парка Кадриорг.