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ФОТО Жители столичного района обеспокоены: нас кормят обещаниями

Крислин Метсанурм
, репортер
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Фото: Videokaader

«В течение года любимый фонтан жителей Каламая не был отремонтирован», - жалуется местный житель, добавляя, что работы по ремонту все откладываются и откладываются. Руководитель административного отдела парка Кадриорг, в свою очередь, заявляет, что решение уже на подходе.

В августе прошлого года посетители парка Каламая наблюдали неожиданную картину: рядом с красиво оформленным прудом стоял большой грузовик Compass Logistik с украинским номерным знаком.

Местные жители жалуются, что до сих пор фонтан в сердце парка не был отремонтирован. «За год любимый многими жителями Каламая фонтан так и не был отремонтирован», - жалуется местный житель, добавляя, что они слышали лишь обещания от районной управы Пыхья-Таллинна и администрации парка Кадриорг.

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