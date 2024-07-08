Кейт Миддлтон и принц Уильям хотят особого лета для детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят «веселого и беззаботного» лета для своих детей - принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи. Об этом пишет Mirror.

После диагностирования рака у британского короля Карла III стало известно о таком же диагнозе у Кэтрин, а также до сих пор царит вражда с принцем Гарри, недавняя травма принцессы Анны во время верховой езды. В условиях проблем и постоянных вызовов принц и принцесса Уэльские, как никогда ранее, объединились вместе ради своих маленьких наследников.

Теперь семья с нетерпением ждет совместного времяпрепровождения в Балморале, а инсайдеры рассказывают, как будущий король и его жена хотят лето «беззаботных развлечений» для своих детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

«И Уильям, и Кейт очень практичные родители - они водят детей в школу, посещают спортивные матчи и концерты и стараются быть дома перед сном, сколько могут. Пока Кейт в больнице, Уильям был дома, стараясь поддерживать все в нормальном состоянии», - рассказывала королевский редактор Эмили Нэш.

В частности, Уильям недавно посещал с Джорджем и Шарлоттой концерт Тейлор Свифт в Лондоне.