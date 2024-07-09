«Это не ошибка»: популярная сеть магазинов убрала российский флаг при выборе языка на кассе

Напомним, что ранее активисты Propastop (блог, посвященный разоблачению российской пропаганды, который ведут волонтеры Кайтселийта - прим. ред.) призывали автозаправочные станции отказаться от использования российского флага при выборе языка на кассах самообслуживания. Вслед за этим сеть заправочных станций Neste объявила о том, что флаги были удалены с экранов касс самообслуживания.

«Такое использование флагов отражает мировоззрение, в котором язык неразрывно связан с государством. Согласно этому взгляду, в Эстонии говорят на эстонском языке, а в России - на русском. Усиливается понимание, что русскоязычные люди, проживающие в Эстонии, в значительной мере связаны с Российской Федерацией не только в языково-культурном плане, но и государственно», - аргументировал тогда Propastop, приводя в пример Postimees, где язык обозначается текстовым сокращением без использования флага.

На запрос редакции ответила Керту Кярк, руководитель отдела по связям с общественностью сети магазинов Prisma. «Как и многие другие сети магазинов, мы решили перейти к текстовому обозначению выбора языка», - объяснила она.

Компания считает более уместным использование текстовых названий языков для удобства и нейтральности. «Такое решение было приятно, потому что государственный флаг не представляет всех носителей данного языка», - заявила Кярк.