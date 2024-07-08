Актерская карьера Лопес под угрозой: в киноиндустрию возвращается ее главная соперница

Издание Life & Style сообщает, что все дело в возвращении в киноиндустрию главной голливудской соперницы Джей Ло - Джессики Альбы.

Спустя семь лет затишья актриса решила вернуться в большое кино и настроена воинственно. Альба намерена «отщипнуть свой кусок пирога» и уже начала налаживать отношения с главным боссом Netflix, в планах которого снять больше фильмов в стиле тех, где обычно снимается Дженнифер. Инсайдер сообщает, что без мужа и потери значительной части фанатов для Лопес это представляет большую угрозу.

Джессика Альба. Фото: MARIO ANZUONI

«Джессика точно знает, что делает. Она ясно дала понять всем, с кем имеет дело, что она серьезно настроена перезагрузиться и возродить свою актерскую карьеру» , - добавил анонимный источник. Он отметил, что многолетнее соперничество Дженнифер и Джессики медленно, но верно восстает из пепла.

Сама Джессика при этом не раз упоминала о Дженнифер исключительно в положительном ключе, по достоинству оценивая ее вклад в поп-культуру. Но, как говорится, от любви до ненависти…