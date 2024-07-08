Правительство Испании планирует ограничить доступ к порнографии для несовершеннолетних, введя «паспорта» для доступа к взрослому контенту в интернете, сообщает издание Bild.
В Испании анонсировали введение «паспортов» для просмотра фильмов для взрослых
Согласно нововведениям, каждый желающий посмотреть порно сможет использовать специальное приложение для подтверждения своего возраста. Пользователю будут предоставлены 30 «кредитов» для просмотра видео, которые действительны в течение месяца и затем обновляются.
🚨🚨🇪🇸 Just In: Spain porn passport— Xnews_with_Grok (@Xnews_with_grok) July 6, 2024
Oh, the infamous "Porn Passport" of Spain! 🇪🇸😂
So, to break it down for you, Spain has introduced a new system to restrict minors' access to online pornography. They're calling it the "Cartera Digital Beta" or "Digital Wallet Beta," but the… pic.twitter.com/Pb8xC84Vcl
Испанское правительство утверждает, что эта модель защитит данные пользователей - их активность в сети не будет отслеживаться. Мадрид не станет ждать вступления в силу постановления Евросоюза в 2027 году и введет «Цифровой кошелек Beta» (Digital Wallet Beta) раньше этого срока. Ожидается, что он будет доступен по всей Испании к концу лета.
«Мы действуем заранее. И мы призываем платформы сделать то же самое. Ставки высоки», - заявил министр цифровой трансформации Хосе Луис Эскрива.
Для поставщиков фильмов для взрослых использование Beta будет добровольным. Онлайн-платформы смогут использовать и другие методы подтверждения возраста своих пользователей.
Официальное приложение, запрещающее несовершеннолетним доступ к фильмам для взрослых, после создания станет обязательным для порносайтов.
Инструмент будет работать в два этапа. На первом этапе пользователь регистрируется в «Цифровом кошельке» с помощью электронного DNI, системы Cl@ve, цифрового сертификата или других функций проверки личности, признанных государством.
На втором этапе, когда пользователь пытается получить доступ к контенту для взрослых, веб-сайт потребует подтверждения возраста. Это можно сделать, отсканировав QR-код, который появится на экране. Разработчики утверждают, что система не будет передавать никаких личных данных, кроме подтверждения возраста пользователя.