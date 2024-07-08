Пн, 8.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Испании анонсировали введение «паспортов» для просмотра фильмов для взрослых

Limon.ee
Copy
Испанский паспорт. Иллюстративное фото.
Испанский паспорт. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

Правительство Испании планирует ограничить доступ к порнографии для несовершеннолетних, введя «паспорта» для доступа к взрослому контенту в интернете, сообщает издание Bild.

Согласно нововведениям, каждый желающий посмотреть порно сможет использовать специальное приложение для подтверждения своего возраста. Пользователю будут предоставлены 30 «кредитов» для просмотра видео, которые действительны в течение месяца и затем обновляются.

Испанское правительство утверждает, что эта модель защитит данные пользователей - их активность в сети не будет отслеживаться. Мадрид не станет ждать вступления в силу постановления Евросоюза в 2027 году и введет «Цифровой кошелек Beta» (Digital Wallet Beta) раньше этого срока. Ожидается, что он будет доступен по всей Испании к концу лета.

«Мы действуем заранее. И мы призываем платформы сделать то же самое. Ставки высоки», - заявил министр цифровой трансформации Хосе Луис Эскрива.

Для поставщиков фильмов для взрослых использование Beta будет добровольным. Онлайн-платформы смогут использовать и другие методы подтверждения возраста своих пользователей.

Официальное приложение, запрещающее несовершеннолетним доступ к фильмам для взрослых, после создания станет обязательным для порносайтов.

Инструмент будет работать в два этапа. На первом этапе пользователь регистрируется в «Цифровом кошельке» с помощью электронного DNI, системы Cl@ve, цифрового сертификата или других функций проверки личности, признанных государством.

На втором этапе, когда пользователь пытается получить доступ к контенту для взрослых, веб-сайт потребует подтверждения возраста. Это можно сделать, отсканировав QR-код, который появится на экране. Разработчики утверждают, что система не будет передавать никаких личных данных, кроме подтверждения возраста пользователя.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх