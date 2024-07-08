Известный астролог и публицист Павел Глоба выделил два знака Зодиака, которые столкнутся с невезением. Чтобы избежать бед, нельзя сидеть сложа руки и необходимо принимать соответствующие меры.
Удача отвернется от них: Павел Глоба назвал два знака Зодиака, которых ждут трудности в июле
Особую осторожность рекомендуется проявить Близнецам. Не стоит рассчитывать на поддержку от близких, друзей или коллег: все будут препятствовать. Для сохранения рассудка Глоба предлагает заняться медитацией и провести время наедине с собой. Возможно, это станет ключом к выходу из сложившейся ситуации. Смена обстановки или серьезные изменения тоже могут помочь. Либо можно просто ждать худшего и ничего не делать, но это не приведет к хорошему.
Стрельцам предстоит исправлять прошлые ошибки. Помните, что за все действия приходится отвечать. Возможны встречи с нежелательными старыми врагами, поэтому будьте бдительны и доброжелательны, чтобы избежать проблем. Усталость, как моральная, так и физическая, может негативно сказаться на здоровье, поэтому не забывайте отдыхать качественно.