ФОТО Жители одного из эстонских городов обеспокоены: на памятнике спит пьяный мужчина

Недалеко от Раквереского замка находится величественная скульптура быка. К 700-летию города была построена статуя, получившая историческое название Тарванпяя. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что такие животные действительно когда-то обитали на месте Раквере. Автор произведения - скульптор Таунo Кангро. Длина скульптуры 7,1 метра, а высота вместе с постаментом - 5 метров. На гранитном постаменте выгравированы имена всех, кто внес вклад в создание скульптуры.