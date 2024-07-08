Редакция Elu24 получила фотографию пьяного мужчины, спавшего на памятнике быку в Раквере. Рядом с ним стоял наполовину полный бокал пива. Люди, находившиеся на месте, отметили, что мужчина спал уже несколько часов.
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ФОТО ⟩ Жители одного из эстонских городов обеспокоены: на памятнике спит пьяный мужчина
Недалеко от Раквереского замка находится величественная скульптура быка. К 700-летию города была построена статуя, получившая историческое название Тарванпяя. Археологические раскопки свидетельствуют о том, что такие животные действительно когда-то обитали на месте Раквере. Автор произведения - скульптор Таунo Кангро. Длина скульптуры 7,1 метра, а высота вместе с постаментом - 5 метров. На гранитном постаменте выгравированы имена всех, кто внес вклад в создание скульптуры.