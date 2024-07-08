ВИДЕО Дженнифер Лопес намекнула на примирение с Беном Аффлеком

Папарацци засняли звезду сцены во время прогулки по Нью-Йорку. Для выхода Джей Ло выбрала костюм светлого оттенка, который дополнила светло-бежевой шляпой. А на руке жены оскароносного актера был браслет с инициалом Бена - буквой B на цепочке.

Официально пара не комментирует домыслы в Сети, однако целый ряд новостей подогревает слухи о разрыве Лопес и Аффлек.

Сначала инсайдеры в один голос говорили о крахе идеальной картинки. Впоследствии роскошный особняк супругов выставили на продажу. Недвижимость Аффлек и Лопес приобрели лишь в 2023 году, заплатив за нее 60 миллионов долларов. В частности, актер вывез свои вещи из дома, пока жена была в Европе. А также в Сети появились предметы искусства из особняка пары, которые также выставили на продажу.

«Они двое сидели сложа руки и смотрели на то, насколько они на самом деле разные», - рассказывает инсайдер. Он добавил, что Джей Ло любит внимание публики, а актер хочет оставаться подальше от шума.