Чтобы не портить карьеру: менеджер Porsche выбросила ребенка из окна

Топ-менеджер Porsche Катарина Йованович выбросила собственного ребенка из окна, чтобы не разрушать карьеру. Об этом пишет Daily Mail.

Сотрудницу компании посадили на семь с половиной лет после того, как она решила избавиться от младенца. Топ-менеджер «волновалась, что ребенок разрушит ее карьеру», поэтому после тайного рождения выбросила девочку из окна своего дома в Германии.

Напуганные прохожие обнаружили под балконом женщины тело младенца с разбитым черепом и вызвали полицию. Йованович родила дома 10 месяцев назад, 12 сентября, а затем выбросила ребенка из окна своей квартиры.

Йованович призналась в преступлении в начале судебного процесса в апреле, но не смогла объяснить свое решение суда.

Работница известного бренда авто также утверждала, что не знала, что была беременна. Впрочем, прокуратура обвинила ее в убийстве и умышленном сокрытии своей беременности от коллег и соседей.

Прокуроры заявили суду, что Йованович думала, что материнство испортит ее карьеру руководителя юридического отдела Porsche.

«Обвиняемая не была готова откладывать свои жизненные планы, особенно свое профессиональное развитие, ради ребенка», - отметил прокурор дела.

Адвокаты женщины тем временем утверждали, что это было непредумышленное убийство, поскольку она случайно выпустила ребенка из рук после родов одна дома, не осознавая, что была беременна.

«Это был несчастный случай, она уронила ребенка. Как ребенок оказался на подоконнике, еще предстоит выяснить», - говорил адвокат обвиняемой.

Соседи рассказали, что они не подозревали, что женщина ждет ребенка.