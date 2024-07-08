Эвелин Ильвес решила выставить на продажу одежду, которую она больше не носит. Каково же было удивление, когда среди множества вещей был обнаружен нашумевший жакет, который экс-первая леди надевала во время визита королевы Елизаветы II в Эстонию.
ФОТО ⟩ Эвелин Ильвес выставила на продажу свою одежду: она продает жакет, в котором принимала Елизавету II в Эстонии
Перевод: Седа Дунгурова
Несколько дней назад Эвелин Ильвес разместила на популярном портале Yaga множество различной одежды, которая еще может кому-то подойти. «В связи с переездом я проветриваю шкафы и освобождаю место для нового. Не стесняйтесь предлагать цену, которая вам подходит! Лишь бы вещи обрели новую жизнь!» - пишет Ильвес на своей странице. Эвелин Ильвес распродает не только одежду, но и мебель тоже.
Помимо прочего, Ильвес выставила на продажу жакет, который экс-первая леди надевала в 2006 году, когда в Эстонию с визитом приезжала королева Елизавета II. «Жакет из шелка-сырца, работа Тийны Талумеэс», - уточняет Ильвес в объявлении и добавляет цену: 99 евро.
Ильвес сказал редакции, что она перебирает шкафы так, как и любой другой гражданин, заботящийся о чистоте и порядке. Больше ей было нечего сказать.
Однако в то время Ильвес подверлась резкой критике за наряд, в том числе и пиджак, который был на ней во время визита королевы Елизаветы II. Наряды, созданные Тийной Талумеэс для первой леди, были признаны безвкусными и попросту неподобающими.
В 2019 году в передаче Nähtus nimega Evelin Ильвес призналась, что даже не понимает, как она позволила всему этому случиться. «Мне некого винить, я сама на себя это надела, никто другой не пихал мне его в руки». Тогда она призналась, что была шокирована фотографиями, которые появились в газетных колонках. «Я и сам не представлял, что все настолько ужасно».