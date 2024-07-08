ФОТО Эвелин Ильвес выставила на продажу свою одежду: она продает жакет, в котором принимала Елизавету II в Эстонии

Перевод: Седа Дунгурова

Несколько дней назад Эвелин Ильвес разместила на популярном портале Yaga множество различной одежды, которая еще может кому-то подойти. «В связи с переездом я проветриваю шкафы и освобождаю место для нового. Не стесняйтесь предлагать цену, которая вам подходит! Лишь бы вещи обрели новую жизнь!» - пишет Ильвес на своей странице. Эвелин Ильвес распродает не только одежду, но и мебель тоже.

Помимо прочего, Ильвес выставила на продажу жакет, который экс-первая леди надевала в 2006 году, когда в Эстонию с визитом приезжала королева Елизавета II. «Жакет из шелка-сырца, работа Тийны Талумеэс», - уточняет Ильвес в объявлении и добавляет цену: 99 евро.

Ильвес сказал редакции, что она перебирает шкафы так, как и любой другой гражданин, заботящийся о чистоте и порядке. Больше ей было нечего сказать.

Нашумевший жакет. Фото: Kuvatõmmis Yaga keskkonnast

Однако в то время Ильвес подверлась резкой критике за наряд, в том числе и пиджак, который был на ней во время визита королевы Елизаветы II. Наряды, созданные Тийной Талумеэс для первой леди, были признаны безвкусными и попросту неподобающими.

В 2019 году в передаче Nähtus nimega Evelin Ильвес призналась, что даже не понимает, как она позволила всему этому случиться. «Мне некого винить, я сама на себя это надела, никто другой не пихал мне его в руки». Тогда она призналась, что была шокирована фотографиями, которые появились в газетных колонках. «Я и сам не представлял, что все настолько ужасно».