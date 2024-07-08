«Наконец-то!» Vanilla Ninja вернутся с новым синглом

«Кто готов к новой музыке?!» - спрашивают Vanilla Ninja в соцсетях. «После долгого молчания мы наконец-то возвращаемся к рок-н-роллу!» - объявляют они, радуя фанатов новым треком «Sting Of A Scorpion», который выйдет 19 июля.

Публикация набрала множество комментарием. «Хорошие новости. Я уже думал, что камбэк будет не долгим», - комментирует один из подписчиков. «Я так взволнован! Не могу дождаться!»; «Моя любимая группа!»; «О боже, да. Наконец-то!» - радуются фанаты в социальных сетях.