Очень насыщенный день. Происходят удивительные вещи, не исключены события, которые кардинально изменят жизнь. Многие увидят в ином свете то, что прежде считали единственно верным, и поймут, какие ошибки допускали в прошлом.
ГОРОСКОП НА 9 ИЮЛЯ ⟩ Раки будут сами на себя не похожи, а Весам будет сложно сохранять самообладание
Сейчас важно не горячиться, потому что под влиянием эмоций легко наделать глупостей. Лучше определиться с планом действий, оценить возможные последствия каждого шага, и только после этого воплощать задуманное в жизнь. Сегодня многие легко влюбляются. Но обстоятельства не всегда благоприятны для начала романтических отношений.
Овен
Вряд ли удастся избежать недоразумений и мелких неприятностей в начале дня. Вы не слишком внимательны и порой не замечаете важных деталей. К счастью, рядом есть люди, которые вовремя придут на помощь, помогут исправить ошибки и избежать трудностей. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, жизнь становится проще, да и настроение ваше улучшается. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы строить планы: вы не витаете в облаках, правильно оцениваете свои силы, понимаете, кто готов стать вашим союзником.
Телец
Ничего не откладывайте надолго. Утро отлично подходит для того, чтобы взяться за важные дела; вы блестяще с ними справитесь. Поскольку лидерские качества Тельцов в это время проявляются особенно ярко, многим представителям знака удается собрать команду единомышленников. Вы способны подружиться даже с теми, кого видите впервые. Вторая половина дня подходит для того, чтобы взяться за что-то новое, но только в том случае, если вы не рассчитываете быстро добиться нужного результата. Запаситесь терпением. Через несколько дней вы обязательно получите награду за свои труды.
Близнецы
День будет интересным и беспокойным. Приходится заниматься несколькими делами сразу. Часто кажется, что обращаться за помощью бесполезно, и надежных союзников у вас нет. Это не совсем так. Желающие поддержать вас найдутся, но решать самые важные вопросы вам все же придется самостоятельно. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. За их внешней доброжелательностью и дружелюбием могут скрываться не самые благородные намерения. Порой сложно найти верный тон даже в общении со старыми друзьями. Не пытайтесь хитрить даже в мелочах: вас непременно разоблачат, и всем будет неловко.
Рак
Первая половина дня будет довольно странной. Вы сами на себя не похожи: склонны к легкомыслию и необоснованному оптимизму, рассчитываете на везение там, где стоило бы полагаться на собственные силы. К счастью, влияние этих тенденций не продлится настолько долго, чтобы вы успели наделать серьезных ошибок, а мелкие легко будет исправить. Со временем все встает на свои места, к вам возвращаются предусмотрительность и благоразумие. Не всегда радует общение с окружающими: они чаще обычного подшучивают над вами, иногда больно задевая. Но и это не продлится долго, к концу дня гармония в отношениях восстановится.
Лев
Если вам нужно сдвинуть горы, перевернуть мир или сделать что-то столь же невозможное, принимайтесь за это с утра. Начало дня пройдет очень плодотворно, если вы сосредоточитесь на решении важных задач, постараетесь не отвлекаться на мелочи. А еще в это время лучше не слушать многочисленные советы, а руководствоваться собственным здравым смыслом. Он точно не подведет. Позже наступит более спокойный период. На вечер можно запланировать встречу со старыми друзьями или другими людьми, близкими вам по духу. Будет интересно и весело.
Дева
Начало дня порадует отличными идеями и заманчивыми предложениями. Но прежде чем увлечься чем-то новым, стоит разобраться с привычными делами, убедиться, что все срочные задачи решены. Старайтесь серьезно и ответственно относиться даже к мелочам. Во-первых, это понравится окружающим, а во-вторых, поможет избежать проблем в будущем. Во второй половине дня вам предстоит вести массу интересных разговоров. Это хорошее время для встречи с человеком, на которого хотелось бы произвести хорошее впечатление. Будьте собой – этого достаточно, чтобы понравиться даже самым требовательным особам.
Весы
Сохранять спокойствие в первой половине дня нелегко, но все же нужно. Может казаться, что все как будто сговорились и специально выводят вас из равновесия. Но чаще всего никакого злого умысла нет: просто люди делают глупости, как обычно, а вы принимаете их слишком близко к сердцу. Если не зацикливаться на мелочах, жизнь наладится гораздо быстрее. Чем ближе вечер, тем больше становится поводов для радости, тем чаще вас удивляют приятными сюрпризами. Не оставайтесь в долгу. Если вы постараетесь поднять настроение близким, отношениям это пойдет только на пользу.
Скорпион
День, когда можно догадаться обо всем, найти ответы на вопросы, которые много лет ставили в тупик человечество. Единственное, что может помешать, это недостаток времени на размышления. Вам хочется действовать, а не топтаться на месте, и обстоятельства это позволяют. Но прежде чем предпринять что-то важное, все же полезно будет подумать, что же именно вы хотите сделать и чего рассчитываете добиться. Очень легко произвести неизгладимое впечатление на окружающих. Вы часто оказываетесь в центре внимания везде, где появляетесь. Пока новые знакомые вас радуют, но позже, возможно, общение с ними начнет тяготить.
Стрелец
Начало дня вряд ли обойдется без напряженных моментов. Но серьезных проблем не возникнет. Из-за мелочей вы не станете переживать, если будете обращать больше внимания на приятные события. В них, кстати, не будет недостатка. С каждым часом вам все больше хочется сделать что-то важное и полезное. Вторая половина дня дает массу возможностей для этого. Это отличный период для того, чтобы браться за самые сложные задачи: вы решите их быстро. Могут заметно измениться отношения с окружающими. Например, те, кого вы привыкли считать соперниками, захотят встать на вашу сторону.
Козерог
Утро едва ли обойдется без волнений. Даже если вы обычно настроены оптимистично и не тревожитесь по пустякам, могут появиться сомнения в правильности принятых решений и успехе важных начинаний. Не считайте эти переживания подсказками интуиции или предупреждениями судьбы. Речь идет о естественном беспокойстве человека, который занят серьезным делом и хочет добиться хорошего результата. Хочет и добьется. Со временем эмоциональный фон стабилизируется. Вы сосредоточитесь на делах и успеете гораздо больше, чем ожидали. Близкие с радостью поддержат многие ваши идеи.
Водолей
Вы больше, чем обычно, переживаете и тревожитесь по мелочам, но это совершенно не мешает заниматься полезными делами. Наоборот, часто сильные эмоции толкают вас вперед, заставляют браться за что-то новое. Некоторые Водолеи приступят к тому, что прежде считали чрезвычайно сложным, и сами удивятся тому, как быстро добьются успеха. Это отличный день для общения. Люди к вам тянутся, многие хотят познакомиться с вами поближе, поэтому предлагают что-то интересное. Легко найти новых друзей, да и начало захватывающей романтической истории не исключено.
Рыбы
Не все дается легко, но трудности не пугают. Вас вообще ничем не испугать. Многие Рыбы проявляют завидное упорство, добиваясь того, что прежде казалось почти невозможным. Если вам потребуются союзники, найти их будет несложно. Окружающие видят, что вы буквально в двух шагах от успеха, и сами предлагают поддержку. Могут измениться отношения с окружающими. Сегодня вы можете вести себя довольно жестко с теми, кто позволяет себе обидные шутки, часто задевает ваши чувства. Возможны напряженные моменты, но позже, как ни странно, общаться станет проще и приятнее.