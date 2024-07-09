ГОРОСКОП НА 9 ИЮЛЯ Раки будут сами на себя не похожи, а Весам будет сложно сохранять самообладание

Близнецы

День будет интересным и беспокойным. Приходится заниматься несколькими делами сразу. Часто кажется, что обращаться за помощью бесполезно, и надежных союзников у вас нет. Это не совсем так. Желающие поддержать вас найдутся, но решать самые важные вопросы вам все же придется самостоятельно. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. За их внешней доброжелательностью и дружелюбием могут скрываться не самые благородные намерения. Порой сложно найти верный тон даже в общении со старыми друзьями. Не пытайтесь хитрить даже в мелочах: вас непременно разоблачат, и всем будет неловко.

Рак

Первая половина дня будет довольно странной. Вы сами на себя не похожи: склонны к легкомыслию и необоснованному оптимизму, рассчитываете на везение там, где стоило бы полагаться на собственные силы. К счастью, влияние этих тенденций не продлится настолько долго, чтобы вы успели наделать серьезных ошибок, а мелкие легко будет исправить. Со временем все встает на свои места, к вам возвращаются предусмотрительность и благоразумие. Не всегда радует общение с окружающими: они чаще обычного подшучивают над вами, иногда больно задевая. Но и это не продлится долго, к концу дня гармония в отношениях восстановится.

Лев